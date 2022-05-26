【素人男神】黎峻曾被封美妝界美男子　外號「白面古天樂」開工惹圍觀

▲ 黎峻拍廣告大騷肌肉。

英皇藝人黎峻（Kenneth）日前拍攝銀行廣告，廣告中，Kenneth不停舉啞鈴，其脹爆的「麒麟臂」加上脹卜卜的胸肌，睇到現場一眾女士「流晒口水」。

Kenneth表示，這是他拍過眾多的廣告中，自己最豁出去、形象最搞笑的一個。由於廣告需要舉啞鈴情節，一向有操開的Kenneth謂拍攝前一段日子特別加操，「重點加強手臂訓練，同食到好清，好似食蕃薯、幾隻雞蛋，我啲friend都唔會約我食飯，因為覺得同我食飯會冇啖好食。」

此外，在拍攝現場Kenneth都不停操練，務求上鏡時更能突顯肌肉線條，「我帶埋阻力帶去現場warm up，諗住操得脹啲。」不過可能太投入拍攝，導演cut機後，Kenneth依然舉到唔停手，「因為要不停咁舉啞鈴，導演嗌咗cut我都keep住好努力咁舉，以為自己做緊gym，返到屋企先feel到勁攰，仲攰過平時做完gym。」

▲ 入行前任職美妝界。

近期一眾一眾網民或市民都發掘不同界別的「隱世男神」，身為「素人男神」始祖、更被fans稱為「白面古天樂」的Kenneth亦有留意，他認為這是好事，「有人欣賞佢哋嘅外表，我會覺得可以show多啲自己talent，都覺得佢哋靚仔。」

Kenneth入行前曾任職國際知名化妝品牌的化妝師，屬於「美妝界」代表，當時於工作的地方吸引不少人前來圍觀拍照，最墟陷的情況差不多有近百人圍觀，擠得商場舖面水洩不通，更有內地粉絲專程到商場一睹他的真身，更將位於尖沙咀廣東道一商場的化妝專櫃捧為「打卡景點」，認真誇張。

「我喺度幫客人試緊妝時，佢哋會好想同你影相，好多人圍住。放工時，佢哋會跟住我，問我可唔可以同佢哋影相？去邊？等等，嗰陣時係一個諗唔一到嘅情況。」而最誇張的是由於公司得知情況，為免引起混亂，於是便暫時將Kenneth調到back office「避風頭」十分搞笑。

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