【好人好事】婆婆帶孫子食淨米線不夠錢轉酸辣湯 暖心地盤工代為埋單請食過橋米

▲ 地盤工人請婆孫食過橋米綫。

香港有很多的有心人，有食客到深水埗一間米線店光顧，目睹一名婆婆帶大約10歲的孫子吃米線慶祝生日，孫子想食酸辣湯底米線，無奈婆婆全身只有20蚊，只能食淨米線且不能轉湯底，一名地盤工人聽到婆婆的對話後，主動代為埋單，並請婆婆及孫兒食過橋酸辣米線。該名食客形容：「係一間米線鋪原來除左食到酸味麻味辣味，仲食到苦澀味同人情味！」

該名食客在香港米線關注組發帖，講述這件好人好事。他指自己昨日在米線店光顧時，見到有一個年紀很老的婆婆同一個大約十歲小朋友入店，個小朋友入店後已經好雀躍、好開心，並聽到婆孫二人的對話，從對話中知道昨日是孫兒的生日，婆婆特意帶孫子去吃米線慶祝。

最新影片推介：

婆婆問孫仔，「你今日生日，想食咩米線呀？」孫仔很開心地表示，終於可以食酸辣米線。婆婆然後跟職員下單淨米線配酸辣湯底：「唔該比碗淨酸辣米線呀！」惟職員表示淨米線不可以轉湯底。

該名食客形容，婆婆聽完職員的對話後樣子很憂愁，思考片刻再次向職員表示，「唔該你呀，我孫仔好鐘意食呢度既酸辣湯」，但仍然遭到職員的拒絕。

婆婆無可奈何地哀求職員，「比一次呀，我得20蚊係身咋！」正當婆婆不知所措時，一個地盤工人走過來對職員表示，「幫佢叫一碗過橋酸辣米線，我幫佢埋單，」地盤工人說完後輕鬆瀟灑地走了。

目睹這件好人好事，該名食客不禁發出感慨，一碗普通的米綫都可以變得如此奢侈。

係好多人眼中一個唾手可得既米線，突然變得咁奢侈！係一間米線鋪原來除左食到酸味麻味辣味，仲食到苦澀味同人情味！

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：王明芳