【主僕情深】菲傭25年前來港湊大兩代幫手求婚　港台DJ侯嘉明夫妻︰視姐姐如家人

▲ 港台DJ侯嘉明與丈夫家有一名好姐姐，見證著兩代人的成長，早已視姐姐如家人。

遇上好姐姐，猶如多一位親人。港台DJ侯嘉明（Alyson）與中英混血丈夫Paul家有一位忠誠菲傭Agnes，25年前來港到Paul的家打工，當時少主Paul年僅10歲，Agnes一路看著他成長、娶妻、生女，照顧了兩代小孩。Agnes最難忘少主求婚大事，竟找上自己幫忙，回想起仍感動得熱淚盈眶。

幫少主求婚 唯一見證人

男士向另一半求婚，都會費煞思量安排驚喜活動，Paul沒有大費周章，想憑心意換取芳心。他向Alyson提出玩廚藝比併，各自挑選3道菜式讓對方炮製，Alyson要求吃龍蝦湯、菠蘿炒飯及梳乎厘芝士蛋糕，難度超高。Paul想在家中以愛心大餐作求婚，暗中請求Agnes入廚協助及打點一切。

▲ 侯嘉明夫妻視菲傭姐姐Agnes如家人，Agnes連番感謝他們給予一個溫馨的家。（陳國峰攝）

經過十多小時烹調後，Paul與Alyson浪漫撐枱腳，可是Alyson中途發現有人在暗角舉機拍攝，竟然是工人姐姐？

我上去他媽媽的家，關了燈、又擺滿花佈置得好靚。當我食到個梳乎厘芝士蛋糕，見到Agnes拿出手機拍攝，原來Paul準備求婚，Agnes要影給家人看，哈哈！Agnes是唯一見證著整個求婚過程。

Agnes感言這是她在這個家最難忘的經歷，她從小照顧到大的少主終於成家立室，就像自己娶新抱一樣，「我非常興奮，他終於結婚了，他之前一直像個不想結婚的人。」

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25年前離鄉別井 遇上好僱主

現年49歲的Agnes來自菲律賓棉蘭老島，25年前離鄉別井來到這個家庭打工，當時少主Paul只有10歲大，一直照顧他至20歲，便返回菲律賓生活。6年後因Paul家有要事，她再次來港照顧Paul的父母，到Paul結婚後，就轉為照顧他們一家四口。

在嚴母的教導下，年少的Paul與家姐已十分尊敬工人姐姐，媽媽不在家的時候，Agnes便充當女主人的「線眼」，好好看管兩姊弟，Paul心存感激︰「我媽媽比較惡，她教Agnes姨姨要做惡人，提點我們在家有甚麼可以做、不可以做，是Agnes姨姨教我和姐姐成長，我覺得好幸福。」

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見證著Paul由豆丁變成2孩爸爸，Agnes在訪問中也流露出滿足的笑容，Paul與Alyson多番強調早已視Agnes如家人，Agnes又何嘗不是當他們自己人。

Paul成熟了許多，他們真的太好人了，我愛他們，他們待我如家人。

外傭同是在職媽 「好新抱」諒解

Agnes又大讚「新抱」Alyson都是一名絕世好僱主，「她平易近人，如果你有困難，她會真心樂意去幫助你。」Alyson諒解Agnes同樣是在職媽媽，與丈夫也育有12歲兒子及11歲女兒，要將心比己，也從Agnes身上學到為人母親之道。

無論在工作上有幾辛苦，或者有幾長時間沒見小朋友，當想到這一刻的努力都是為了家人，就會有推動力繼續努力工作。

▲ 囡囡相當尊重Agnes，懂得說thank you與please。（陳國峰攝）

Alyson與Paul早已視Agnes一家四口如家人，當他們在菲律賓遇到甚麼難處，Alyson和Paul都會盡量幫忙。要維持良好的僱傭關係，他們認為溝通最重要。

我們雖然沒有血緣關係，但每日在家中的相處，你不可能當她是外人。她在港照顧我們的小朋友，我們其實也有責任照顧她的子女，所以我們經常溝通，要真心問候對方，了解她的需要。

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教女兒尊重 拒做港孩依賴工人

父母聘用工人姐姐，最擔心子女變成港孩依賴工人。Alyson和Paul育有2名女兒，分別為5歲的希兒（Annie）和3歲半的見兒（Georgie），父母早已向她們強調，Agnes是父母聘請打理家頭細務，而非任由女兒差遣。Paul一臉認真說︰

Agnes是幫爸媽確保家居整潔及執行規矩，工人不是給妳們（女兒）的，不是妳們支付人工，所以妳們不能指點工人做事。我們會自己湊女，平日多由太太照顧，到周末放假我會多陪伴她們。

▲ 侯嘉明與丈夫Paul育有一對女兒。（受訪者提供相片）

Alyson相當重視身教，因父母如何對待工人姐姐，孩子就會怎樣對人。首先要教識女兒尊重Agnes姨姨，「不能因為她是工人姐姐，妳們就可以呼喝她，一樣要講thank you和please，禮貌上、言語上全部要做足。」

孩子也必須培養自理能力，例如更衣、穿著鞋襪絕不能假手於人，Alyson早已吩咐Agnes盡力配合，要忍手不幫忙，「我們是一家人，要有共識一齊做才有效。」

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冀望帶女兒到菲律賓「探親」

工人姐姐總有衣錦還鄉的一日，Agnes坦言這個家是她最後的合約，Alyson和Paul縱然萬般不捨，但也尊重她的決定，理解她仍需照顧自己一對子女。Paul希望有朝一日可以到Agnes的家鄉探望，又可邀請對方一家來港遊玩。

「我們兩家人的孩子都facetime過，都認得大家喇！其實Agnes的弟妹以前也曾來港照顧我的家人，所以他們在菲律賓的村落，有間屋掛了我爸爸的相片，見證我們兩個家族的4、50年歷史。 I trust Agnes with my life。」

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記者︰林綺玲