【TVB節目巡禮】陳豪預告與陳茵媺多拍片　周嘉洛四劇在身備受力捧

▲ 陳豪和周嘉洛均有出席TVB舉辦的《周年慶典節目巡禮2022》。

TVB今日（26日）於將軍澳電視城舉行《周年慶典節目巡禮2022》，預告來年將會播放的節目，包括劇集《新四十二章》、《白色強人2》、《痞子殿下》等，有份出席的陳豪和周嘉洛分別接受TOPick訪問，分享拍攝新劇的感受。

【TVB節目巡禮】曾志偉《獎門人》25周年回歸 周嘉洛孭4套劇受重用

▲ （湯致遠 攝）

夫妻檔拍片

陳豪今年有兩套劇孭飛，就是《新四十二章》和《白色強人2》。

陳豪很欣賞《新四十二章》的監製陳維冠，「他會放很多元素在內，以及很花心機，今次這套劇有很多不同元素，有感人、詩詞歌賦......」

劇中的他飾演一名教授，而前世則為一名皇帝，「會有一些穿越時空的元素在內，劇集有很好多層次。」

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談到另一部劇集《白色強人2》時，陳豪謂：「拍攝時沒有太多壓力，第一集很成功，很開心能加入這個團隊。演醫生不感到陌生，因為以前也演過，最開心是可以跟安仔、馬明再合作，超過10年沒有合作，很有新鮮感。」

最近開了內地小紅書的陳豪未有確實說過是誰開，不過他表示：「會跟Amiee拍多一些片，她很懂得用社交平台去宣傳。」

▲ （湯致遠 攝）

四劇在身

今年孭重飛的周嘉洛對於自己有4套劇在身感到開心，他形容：「古裝劇《痞子殿下》是包羅萬有，與一眾演員合作相當有默契。」他又指：「夏天拍古裝，情況是相當惡劣。」

眼有紅筋的他笑說：「我『眼紅』今日出席的演員打扮得相當好，自己就穿得比較隨意。」他今天穿藍色西裝再配上白色波鞋。

憑安仔一角入屋的周嘉洛最近較少拍攝《開心速遞》，「正在與林夏薇、姜大偉、徐榮等演員拍攝劇集《寵愛Pet Pet》。」

記者：游艾維、陳曉柔、陳淑霖