【小一派位】升小叩門實體面試須打3針被質疑「谷針」　校長：學校傾向面對面交流

▲ 有小學列明倘家長不符疫苗通行證而未能入校，將不另作面試安排。（資料圖片）

小一統一派位結果將於下周三至四（6月1至2日）揭盅，派位滿意率創11年新高（詳情即看：【下一頁】）。往年不少家長會到心儀小學「叩門」博一博，有小學列明陪同子女出席叩門面試的家長，須符合「疫苗通行證」規定，即屆時要打齊3針疫苗，據報有家長質疑校方未有安排網上面試是變相「谷針」。津貼小學議會主席胡艷芬指，升小學生較年幼，學校傾向跟學生面對面交流，盼家長盡量配合政府相關防疫要求，又提醒學生及家長當日先完成快測。

隨著疫苗通行證第3階段於下周二（5月31日）起實施，12歲或以上人士，如接種第2針滿6個月須打第3針。石塘咀聖公會聖彼得小學日前公布小一候補生學位申請詳情，指面試安排將於6月11日在校內舉行，防疫安排列明陪同學生面試的家長，須符合疫苗通行證規定，考生則須在家完成快速抗原測試並獲陰性結果，並在當天到校時提交健康申報表，「未能符合上述要求，則不能進入學校，本校亦不會另作面試安排」，而缺席學生作落選論。據報有家長不滿校方未能提供網上面試，認為是變相「谷針」。

被問到小學能否盡量安排網上面試予叩門生，小學校長、津貼小學議會主席胡艷芬直言「咁細個小朋友有難度」，「學校都想見吓小朋友，有交流，盡可能請家長配合」，而學校須跟從政府的防疫要求，已盡量在報名時提醒家長要留意疫苗通行證要求，而叩門面試一般只需1位家長陪同，可自行安排其中有打針的1位人士出席。她又提醒，如每日返學般，一般學校都會要求面試學生及家長完成快測要求。

除叩門外，教育局今日（26日）發稿亦提醒，參加統一派位家長於6月1至2日收到郵政派遞《小一註冊證》後，應按6月7日或6月8日獲編配不同時段，到獲派學校辦理註冊手續，提醒家長學校已實施於2月24日起實施疫苗通行證，除獲豁免人士外，所有訪客都要出示疫苗接種紀錄以作「疫苗通行證」之用，並須使用「安心出行」才獲准入校。

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記者：馮琪雅