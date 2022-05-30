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【廚餘問題】「食德好」調查指大多葵青食肆有廚餘問題　部分食肆幾乎全部廚餘均屬下欄

社會 18:00 2022/05/30

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「食德好」調查指大多葵青食肆有廚餘問題。（照片由「食德好 」提供）

食物回收組織「食德好」與浸會大學國際學院合作，以葵青區為試點，深入調查葵青區21間食肆，發現大部分食肆均有廚餘問題，當中逾半更指「下欄」廚餘，佔總廚餘量超過一半；而近3成商戶「下欄」廚餘更高達70至100%，換言之食客吃剩食物問題十分嚴重。

「食德好」與浸會大學國際學院合作，早前以葵青區為試點，深入調查葵青區21間食肆的廚餘問題，包括連鎖餐廳及小店，接獲144人回覆問卷。

報告顯示，在132人表示商戶有廚餘的受訪者中，有超過一半表示下欄佔總廚餘量超過一半，而接近3成商戶更表示用餐後佔整體廚餘70至100%， 換言之食客吃剩食物問題十分嚴重。

上欄即廚房準備食物時，或儲存管理不當所產生的「餐前廚餘」；至於下欄即是指「餐後廚餘」。「食德好」所屬非牟利慈善組織「喜動社區」的行政總監袁德志指，日式餐廳的廚餘問題最嚴重；而中式酒樓的上欄下欄廚餘問題都較為嚴重，因為中式酒樓的用的煲湯材料以及「餸頭餸尾」都比較多。

袁德志認為餐廳和食客之間互動很重要，如果顧客指明要少飯，落單的員工就要注意，幫客人減少飯量；如當日剩下某一樣菜式較多，也可以和老闆反映情況，可能是菜式味道的問題。

他補充，在菜單設計方面，可以標示出不同食物的分量有不同的價格，讓顧客更多選擇。「食德好」表示會繼續舉辦「環保惜食證書管理課程」，讓現時投身餐飲業人士及公眾學習關於減少餐飲業廚餘的知識。

「食德好」項目主任(教育)吳永鈺指出，雖然大部分商戶亦反映出處理廚餘最大責任是政府，不過他們也渴望得到多一些不同方面的資訊、不同程度的配套和支援，協助他們妥善處理，而非便利地全送往堆填區處理。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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實習記者：何彤茜

堆填區 大學 葵青區 餐飲 香港 香港浸會大學

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