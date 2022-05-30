【疫苗通行證】明日起實施第3階段　有疫苗接種中心額滿至6月中

▲ 5月31日實施疫苗通行證第3階段。（資料圖片）

第三階段「疫苗通行證」將由明天（31日）開始實施，第三階段「疫苗通行證」下，一般市民要接種三劑新冠疫苗。TOPick記者發現，部分疫苗接種中心未來數天的預約已額滿：

復必泰疫苗：

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在社區疫苗接種中心方面，除香港中文大學醫院社區疫苗接種中心在未來的兩周中，有11天都已經額滿外，教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心、九龍灣體育館社區疫苗接種中心、界限街體育館(一號及二號)社區疫苗接種中心未來數天的名額亦比較滿，而其他中心仍有大量的名額。

在兒童社區疫苗接種中心方面，香港中文大學醫院兒童社區疫苗接種中心未來4天只剩少量名額，其餘5間仍有大量名額。

醫管局轄下診所中，除西營盤賽馬會普通科門診診所部分日子仍有少量名額外，其餘2間診所至7月4日亦比較額滿。

科興疫苗：

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醫管局轄下診所中，大部分都已經額滿至7月4日，部分診所亦只有少量空位，當中以馬鞍山家庭醫學中心的名額最多。為3至17歲學童打針的衞生署學生健康服務中心，大部分已經額滿至6月30日，當中以屯門學生健康服務中心的名額為最多；至於其他疫苗接種中心，除創紀之城5期(17樓)社區疫苗接種中心的名額已滿外，其他中心仍有大量空位。

至於部分未打齊三針的人士，如符合以下接種要求，仍可繼續使用「疫苗通行證」：

一般人士：

已完成第三針

完成第二針後6個月內

康復人士：

已接種三劑或兩劑疫苗

康復後6個月內

康復後接種第一劑疫苗6個月內

12至17歲已接種一劑復必泰疫苗

外地來港人士：

抵港6個月內並持有「臨時疫苗通行證」

獲醫生證明不適合接種疫苗人士：

持有「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」

與此同時，政府亦提醒其他合資格接種第3劑疫苗的市民亦應盡早接種第3劑疫苗，而無需等候至「疫苗通行證」6個月寬限期屆滿，以及早加強保護力。發言人又指，不確定曾否感染新冠肺炎人士，或衞生署系統沒有其康復紀錄的人士，可安全地於康復後不少於28日接種下一劑疫苗。

市民可透過「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」網站、「醫健通」或「智方便」流動應用程式下載最新版本的疫苗接種紀錄。

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記者：黃穎津、郭詩詩