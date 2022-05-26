  • 27°C
香港時間 : 2022526日 (週四) 20:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗通行證】5月31日實施第3階段　一文看清各類人士最新接種要求

社會 19:35 2022/05/26

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

5月31日實施疫苗通行證第3階段。（資料圖片）

第三階段「疫苗通行證」將由下周二（31日）開始實施。政府提醒尚未符合第三階段「疫苗通行證」要求的市民應把握時間，在5月31日之前接種相應劑量的疫苗。

第三階段「疫苗通行證」實施後，以下人士可符合接種要求，繼續使用「疫苗通行證」：
 
一般人士：

  • 已接種三劑疫苗；或
  • 接種第二劑疫苗6個月內

康復人士：

  • 已接種三劑或兩劑疫苗；或
  • 康復後6個月內；或
  • 康復後接種第一劑疫苗6個月內；或
  • 12至17歲已接種一劑復必泰疫苗

外地來港人士：

  • 抵港6個月內並持有「臨時疫苗通行證」

獲醫生證明不適合接種疫苗人士：

  • 持有「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」

與此同時，政府亦提醒其他合資格接種第3劑疫苗的市民亦應盡早接種第3劑疫苗，而無需等候至「疫苗通行證」6個月寬限期屆滿，以及早加強保護力。

發言人又指，不確定曾否感染新冠肺炎人士，或衞生署系統沒有其康復紀錄的人士，可安全地於康復後不少於28日接種下一劑疫苗。

市民可透過「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」網站、「醫健通」或「智方便」流動應用程式下載最新版本的疫苗接種紀錄。

最新熱門影片：【TOPick診症室】「媽媽手」可致活動受阻　骨科醫生教3招自測徵狀

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【污水陽性】康城污水樣本病毒量偏高　當局建議居民民自願檢測3天
今日 15:23
【污水陽性】康城污水樣本病毒量偏高　當局建議居民民自願檢測3天
【太古城麥當勞爆疫】群組再多一人確診　與早前染疫食客同樣居麗晶花園6座
今日 16:38
【太古城麥當勞爆疫】群組再多一人確診　與早前染疫食客同樣居麗晶花園6座
【學校疫情】學校錄20宗陽性呈報　國際英文幼稚園新增兩個案
今日 16:37
【學校疫情】學校錄20宗陽性呈報　國際英文幼稚園新增兩個案
【普通話評核】考評局首與GAPSK協辦中小學普通話水平考試　小學普通話筆試分數較疫情前跌1成
今日 16:02
【普通話評核】考評局首與GAPSK協辦中小學普通話水平考試　小學普通話筆試分數較疫情前跌1成
【第五波疫情】醫管局下周二起擴展特別探訪安排　至其他急症及專科醫院等
今日 16:53
【第五波疫情】醫管局下周二起擴展特別探訪安排　至其他急症及專科醫院等

你可能感興趣

【污水陽性】康城污水樣本病毒量偏高　當局建議居民民自願檢測3天
今日 15:23
【污水陽性】康城污水樣本病毒量偏高　當局建議居民民自願檢測3天
【太古城麥當勞爆疫】群組再多一人確診　與早前染疫食客同樣居麗晶花園6座
今日 16:38
【太古城麥當勞爆疫】群組再多一人確診　與早前染疫食客同樣居麗晶花園6座
【學校疫情】學校錄20宗陽性呈報　國際英文幼稚園新增兩個案
今日 16:37
【學校疫情】學校錄20宗陽性呈報　國際英文幼稚園新增兩個案
疫情 疫苗通行證 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 衞生署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
15:20 2022/05/24
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
18:35 2022/05/24
【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識
今日 11:03
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識