【疫苗通行證】5月31日實施第3階段　一文看清各類人士最新接種要求

▲ 5月31日實施疫苗通行證第3階段。（資料圖片）

第三階段「疫苗通行證」將由下周二（31日）開始實施。政府提醒尚未符合第三階段「疫苗通行證」要求的市民應把握時間，在5月31日之前接種相應劑量的疫苗。

第三階段「疫苗通行證」實施後，以下人士可符合接種要求，繼續使用「疫苗通行證」：



一般人士：

已接種三劑疫苗；或

接種第二劑疫苗6個月內

康復人士：

已接種三劑或兩劑疫苗；或

康復後6個月內；或

康復後接種第一劑疫苗6個月內；或

12至17歲已接種一劑復必泰疫苗

外地來港人士：

抵港6個月內並持有「臨時疫苗通行證」

獲醫生證明不適合接種疫苗人士：

持有「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」

與此同時，政府亦提醒其他合資格接種第3劑疫苗的市民亦應盡早接種第3劑疫苗，而無需等候至「疫苗通行證」6個月寬限期屆滿，以及早加強保護力。

發言人又指，不確定曾否感染新冠肺炎人士，或衞生署系統沒有其康復紀錄的人士，可安全地於康復後不少於28日接種下一劑疫苗。

市民可透過「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」網站、「醫健通」或「智方便」流動應用程式下載最新版本的疫苗接種紀錄。

最新熱門影片：【TOPick診症室】「媽媽手」可致活動受阻 骨科醫生教3招自測徵狀

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津