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【快速測試】3區污水呈陽性當局派16.7萬套快測包　涉離島昇薈、葵青葵涌廣場等

社會 19:42 2022/05/26

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3區污水呈陽性當局派16.7萬套快測包。（政府新聞處）

因應離島、沙田及葵青區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（26日）表示，離島民政事務處、沙田民政事務處及葵青民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約167,000套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的大廈包括：

  • 離島區：昇薈、東環及東環II
  • 沙田區：富寶花園、錦英苑、翠擁華庭、錦龍苑、雅景臺及薈朗
  • 葵青區：葵涌廣場、誼發大廈、瑞景大廈、金石樓、葵寶大廈、葵麗大廈、錦華大廈、葵富大廈、天安樓、新華銀行大廈、金祿樓、葵發大廈及國寶樓

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津

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