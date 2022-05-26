【醫療人才】PolyU CPCE與綜合腫瘤中心合推育苗計劃　為醫務行政管理學士生提供實習機會

▲ 張穎欣（左一），理大CPCE院長阮博文（左二），黃卓琳（右一）， HKIOC行政總裁唐嘉其（右二）。（PolyU CPCE提供）

理大專業及持續教育學院(PolyU CPCE)與香港綜合腫瘤中心HKIOC今日（26日）簽訂合作備忘錄，設立「多元育苗計劃」，每年選出2名醫務行政管理學士，獲學院及HKIOC提供逾16萬元、每人約8.2萬元獎學金，並可到HKIOC實習，按既定次序到不同部門實習，認識不同部門的運作，為期一年。

醫務行政管理學士課程現有40餘名學生，全部符合計劃申請資格。經校方舉薦共有８名優異生競逐，最終一年級生張穎欣(Winnie)和二年級生黃卓琳(Catelyn)，因學業成績及面試表現突出，獲計劃首年獎學金，學生將會按既定次序到不同部門實習，認識不同部門的運作。

Winnie表示日前在公立醫院的實習較單調，而此次在HKIOC僅2月不到，就有做數據輸入、建網站、整網頁及排版、做計劃等不同的工作，感覺「多姿多彩」。

Catelyn在這次實習中通過拍攝醫護人員訪問、製作市場推廣資料等工作中學到了很多新技能，並且對醫療行政管理的就業前景十分看好。她堅定了日後投身私營醫療機構的決心。

HKIOC行政總裁唐嘉其提到，如今對醫療行政管理人手的需求隨着醫療產業的發展日益增大，希望該計劃可培育更多人才。他表示，同學完成該實習后可有更大機會日後留在中心工作。

理大專業及持續教育學院院長阮博文表示，今次首度與私營醫療機構合作，可讓同學更深入了解私營醫療企業的運營，同時可獲得實戰經驗和職業知識。

雙方希望未來可將合作延展至其他學系，如醫療科研、放射治療或數碼行銷等科目，為醫療界培養更多專業行政專才。

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實習記者︰王小小