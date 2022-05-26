小美父親舉殯　郭富城哀傷扶靈：永遠懷念你

▲ （大會提供）

郭富城經理人小美（梁美薇）的父親梁桂榮在上月26日離世，享壽百齡。家人在昨日（5月25日）在香港殯儀館設靈。

與小美情如親人的郭富城，在昨晚與太太方媛、兩個女兒及外母到靈堂致祭。

在今天（5月26日）早上舉殯儀式，城城亦有到場扶靈，並在梁父的紀念特刊寫道︰「梁世伯在我心中是一名籃球健將，更是一位慈祥的長輩。每次見到世伯，他都會用親切的笑容和我們打招呼。世伯的笑容像太陽般溫暖，永遠亦照耀著家人、女兒、朋友和後輩！謝謝你梁世伯，永遠懷念你。」