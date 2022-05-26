小美父親舉殯 郭富城哀傷扶靈：永遠懷念你 娛樂 14:38 2022/05/26 分享： 分享： 熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄 ▲ （大會提供） 郭富城經理人小美（梁美薇）的父親梁桂榮在上月26日離世，享壽百齡。家人在昨日（5月25日）在香港殯儀館設靈。 與小美情如親人的郭富城，在昨晚與太太方媛、兩個女兒及外母到靈堂致祭。 在今天（5月26日）早上舉殯儀式，城城亦有到場扶靈，並在梁父的紀念特刊寫道︰「梁世伯在我心中是一名籃球健將，更是一位慈祥的長輩。每次見到世伯，他都會用親切的笑容和我們打招呼。世伯的笑容像太陽般溫暖，永遠亦照耀著家人、女兒、朋友和後輩！謝謝你梁世伯，永遠懷念你。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【同心抗疫】郭富城捐逾3萬件應援物品贈基層 城城呼籲捐輸：行善刻不容緩 16:37 2022/03/18 【同心抗疫】郭富城捐逾3萬件應援物品贈基層 城城呼籲捐輸：行善刻不容緩 【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃 方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡 12:16 2022/04/19 【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃 方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡 【星二代教育】郭富城4歲女學寫中文字夠端正 讀銅鑼灣名幼稚園全年學費逾9萬 18:28 2022/03/08 【星二代教育】郭富城4歲女學寫中文字夠端正 讀銅鑼灣名幼稚園全年學費逾9萬 你可能感興趣 【同心抗疫】郭富城捐逾3萬件應援物品贈基層 城城呼籲捐輸：行善刻不容緩 16:37 2022/03/18 【同心抗疫】郭富城捐逾3萬件應援物品贈基層 城城呼籲捐輸：行善刻不容緩 【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃 方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡 12:16 2022/04/19 【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃 方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡 【星二代教育】郭富城4歲女學寫中文字夠端正 讀銅鑼灣名幼稚園全年學費逾9萬 18:28 2022/03/08 【星二代教育】郭富城4歲女學寫中文字夠端正 讀銅鑼灣名幼稚園全年學費逾9萬 歌手 郭富城