  • 27°C
香港時間 : 2022526日 (週四) 20:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小美父親舉殯　郭富城哀傷扶靈：永遠懷念你

娛樂 14:38 2022/05/26

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（大會提供）

郭富城經理人小美（梁美薇）的父親梁桂榮在上月26日離世，享壽百齡。家人在昨日（5月25日）在香港殯儀館設靈。

與小美情如親人的郭富城，在昨晚與太太方媛、兩個女兒及外母到靈堂致祭。

在今天（5月26日）早上舉殯儀式，城城亦有到場扶靈，並在梁父的紀念特刊寫道︰「梁世伯在我心中是一名籃球健將，更是一位慈祥的長輩。每次見到世伯，他都會用親切的笑容和我們打招呼。世伯的笑容像太陽般溫暖，永遠亦照耀著家人、女兒、朋友和後輩！謝謝你梁世伯，永遠懷念你。」

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【同心抗疫】郭富城捐逾3萬件應援物品贈基層　城城呼籲捐輸：行善刻不容緩
16:37 2022/03/18
【同心抗疫】郭富城捐逾3萬件應援物品贈基層　城城呼籲捐輸：行善刻不容緩
【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃　方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡
12:16 2022/04/19
【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃　方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡
【星二代教育】郭富城4歲女學寫中文字夠端正　讀銅鑼灣名幼稚園全年學費逾9萬
18:28 2022/03/08
【星二代教育】郭富城4歲女學寫中文字夠端正　讀銅鑼灣名幼稚園全年學費逾9萬

你可能感興趣

【同心抗疫】郭富城捐逾3萬件應援物品贈基層　城城呼籲捐輸：行善刻不容緩
16:37 2022/03/18
【同心抗疫】郭富城捐逾3萬件應援物品贈基層　城城呼籲捐輸：行善刻不容緩
【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃　方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡
12:16 2022/04/19
【星級夫婦】 郭富城結婚5周年夫婦齊放閃　方媛公開絕密婚禮相：平穩而不平淡
【星二代教育】郭富城4歲女學寫中文字夠端正　讀銅鑼灣名幼稚園全年學費逾9萬
18:28 2022/03/08
【星二代教育】郭富城4歲女學寫中文字夠端正　讀銅鑼灣名幼稚園全年學費逾9萬
歌手 郭富城

最高瀏覽

【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
15:20 2022/05/24
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
18:35 2022/05/24
【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識
今日 11:03
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識