【生命鬥士】患先天性膽管閉塞5歲小予恩肝臟持續惡化　家人：每天可能是最後一天

▲ 5歲小予恩患先天性膽管閉塞，肝臟情持續惡化，家人指每天可能是最後一天。（小予恩關懷禱告組）

本港5歲女童小予恩患先天性膽管閉塞，其家人今日（26日）在Facebook專頁「小予恩關懷禱告組」表示，小予恩肝臟情況仍然惡化中，時有嘔吐、嘔血情況，有可能突然因腦出血或昏迷不醒而離世。

小予恩肝臟病情於今年起持續惡化，醫生已告知因肝門靜脈栓塞，小予恩無法進行肝移植手術，已從換肝名單上剔除。因肝臟無法排毒和製造凝血因子，有內出血風險，小予恩病情急轉直下。

其家人表示，現時在ICU能做的治療已經做了，但因處理毒素和凝血功能差，有可能突然腦出血或昏迷不醒而離去。

醫生建議她回普通病房，趁仍然清醒時多點陪伴、跟她玩，在剩餘日子讓她開心點。

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家人又稱，回到病房這幾天，小予恩精神都不錯，跟媽媽一起非常開心，但畢竟在ICU每次只可探訪一小時，心情悶悶不樂。現在最大挑戰是小予恩吃奶後嘔吐問題，因胃部有靜脈曲張，經常嘔吐再嘔血，而嘔血就不能進食只能吊鹽水，令心跳和血壓過低，這些都會令肝臟進一步受損。

所以我們必須小心翼翼地照顧，只要不嘔吐，身體吸收營養，讓肝臟有時間慢慢修復，她仍然能活下去。每天可能是最後一天，每天都是額外的恩賜，阿門！

在2017年，當時僅僅11個月的小予恩在瑪麗醫院接受肝臟手術後，原本獲指手術成功，但未如術前安排入深切治療部（ICU），只安排小予恩轉到普通病房，及後病情急轉直下，護士誤以為監察儀器壞，小予恩一度心臟和呼吸停頓，導致輕至中度腦受損。

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記者：黃穎津