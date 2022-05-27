【加薪搶人】迪士尼新設3,000元入職津貼　招攬侍應、酒店房務員等人才

▲ （陳麗娜攝）

社交距離放寬下，各行各業搶人為復業鋪路，香港迪士尼樂園更新設3,000元入職津貼，爭奪餐飲酒店界等人才。樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，適逢6月中推出全新夜間表演，在5至6月展開招募，增聘共600人，以填補疫情期間流失的1,700名人手，酒店房務員、侍應等工種需求大，故「加碼」推出入職津貼。他透露，應徵者須真誠待人及樂於溝通的特質。

第五波疫情期間，迪士尼暫停疫業逾4個月，令大量職員自然流失，自疫情爆發至今，已有500名全職及1,200名兼職離職。適逢疫情回穩，樂園新推夜間匯演，前線職員需求大增，故招聘600個職位，全職及兼職各半，分布樂園營運、酒店營運、保安、餐飲及商品部等。

自社交距離措施放寬，飲食業已出現人手短缺，散工時薪要加碼至最高120元以挽留人手，面對市埸搶人潮，迪士尼特意加設3,000元的入職津貼，以爭奪市場上供應短缺的勞工，如酒店房務員、侍應、保安及清潔員等。至於全職初級職位的月薪連交通津貼有14,200至18,000元，五天工作；兼職時薪約65至85元，每日另有交通津貼，兩者均維持疫情爆發前薪酬水平。

鄭家濂表示，樂園6月中將推出以城堡為背景的夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」，加上各個部門的營運需要，因此樂園需要招攬更多旅遊及服務業人才加入團隊。他提到今次錄取的全職都可享受五天工作周，令同事有充裕時間休息及照顧家庭；而兼職職位亦分別有平日更及周末假日更，前者保證同事可以在星期六日休假，後者則適合大專學生或在周末比較空閒的人士。

招聘會在6月9日及10日舉辦，有意者早上9時半至下午4時半，可到迪士尼樂園招聘中心應徵，招聘會同時以網上形式舉行，求職者須帶備個人履歷。鄭建議應徵者真誠表達自己，「不做自己，返工之後好快露餡」，亦要真誠待人，並喜愛與賓客接觸及溝通，面試期間可分享自己的工作經驗、能力和態度。

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記者：陳麗娜