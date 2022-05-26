【強制檢測】46個處所納強檢 涉灣仔入境事務大樓、新鴻基中心麥當勞等【附名單】
社會 21:36 2022/05/26
政府今（26日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處46個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
任何人於指明期間及時段，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月27日或28日檢測，指明地點如下：
- 觀塘康寧道45號宜安中心
- 慈雲山慈愛苑愛華閣
- 旺角花園街 76A 號金國中心
- 石硤尾石硤尾邨美映樓
- 葵涌葵涌邨夏葵樓
- 屯門蝴蝶邨蝶翎樓
- 將軍澳都會駅 3 座
- 沙田博康邨博華樓
- 牛頭角牛頭角上邨常康樓
- 九龍塘廣播道63 號星輝豪庭 A 座
- 九龍城侯王道 16 號 The Avery
- 深水埗美居中心 1 座
- 大埔新興花園康智閣
- 鴨脷洲海怡半島御翠居
- 鰂魚涌太古城美菊閣
- 鰂魚涌南豐新邨 3 座
- 柴灣杏花邨 49 座
- 西營盤第三街 163 號廣豐臺 2 座
- 柴灣杏花邨 45 座
- 尖沙咀漾日居 7 座
- 牛頭角樂華南邨喜華樓
- 紅磡半島豪庭 2 座
- 茶果嶺麗港城 14 座
- 何文田愛民邨敦民樓
- 大角咀中匯街 3 號中和樓
- 紅磡寶其利街 44-56 號金華大廈
- 大角咀大同新邨大全樓
- 觀塘安泰邨勇泰樓
- 葵涌新葵芳花園 D 座
- 青衣美景花園 5 座
- 大圍名城 2 期 2 座
- 青衣青泰苑鴻泰閣
- 粉嶺粉嶺中心 E 座
- 元朗怡豐花園 A 座
- 元朗建德街26號益利大廈
- 天水圍嘉湖山莊景湖居 3 座
- 沙田銀禧花園 3 座
- 上水彩園邨彩麗樓
- 大埔翠屏花園 C 座
- 粉嶺欣盛苑欣喜閣
- 榮發燒味茶餐廳 大圍顯徑邨熟食中心 1 號鋪
- 權記雲吞麵 灣仔交加街10號富榮閣地下
- 麥當勞 灣仔新鴻基中心地下 G1 號鋪
- 寶蓮寺(食堂) 大嶼山寶蓮寺地下廚部及食堂
- 嚐聚坊 (員工飯堂) 灣仔香港會議展覽中心新翼 2 樓
- 灣仔告士打道 7 號入境事務大樓 12 樓 1206 室
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記者：黃穎津