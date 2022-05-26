【強制檢測】46個處所納強檢　涉灣仔入境事務大樓、新鴻基中心麥當勞等【附名單】

▲ 46個處所納強檢，涉灣仔入境事務大樓等。（資料圖片）

政府今（26日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處46個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於指明期間及時段，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月27日或28日檢測，指明地點如下：

觀塘康寧道45號宜安中心

慈雲山慈愛苑愛華閣

旺角花園街 76A 號金國中心

石硤尾石硤尾邨美映樓

葵涌葵涌邨夏葵樓

屯門蝴蝶邨蝶翎樓

將軍澳都會駅 3 座

沙田博康邨博華樓

牛頭角牛頭角上邨常康樓

九龍塘廣播道63 號星輝豪庭 A 座

九龍城侯王道 16 號 The Avery

深水埗美居中心 1 座

大埔新興花園康智閣

鴨脷洲海怡半島御翠居

鰂魚涌太古城美菊閣

鰂魚涌南豐新邨 3 座

柴灣杏花邨 49 座

西營盤第三街 163 號廣豐臺 2 座

柴灣杏花邨 45 座

尖沙咀漾日居 7 座

牛頭角樂華南邨喜華樓

紅磡半島豪庭 2 座

茶果嶺麗港城 14 座

何文田愛民邨敦民樓

大角咀中匯街 3 號中和樓

紅磡寶其利街 44-56 號金華大廈

大角咀大同新邨大全樓

觀塘安泰邨勇泰樓

葵涌新葵芳花園 D 座

青衣美景花園 5 座

大圍名城 2 期 2 座

青衣青泰苑鴻泰閣

粉嶺粉嶺中心 E 座

元朗怡豐花園 A 座

元朗建德街26號益利大廈

天水圍嘉湖山莊景湖居 3 座

沙田銀禧花園 3 座

上水彩園邨彩麗樓

大埔翠屏花園 C 座

粉嶺欣盛苑欣喜閣

榮發燒味茶餐廳 大圍顯徑邨熟食中心 1 號鋪

權記雲吞麵 灣仔交加街10號富榮閣地下

麥當勞 灣仔新鴻基中心地下 G1 號鋪

寶蓮寺(食堂) 大嶼山寶蓮寺地下廚部及食堂

嚐聚坊 (員工飯堂) 灣仔香港會議展覽中心新翼 2 樓

灣仔告士打道 7 號入境事務大樓 12 樓 1206 室

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記者：黃穎津