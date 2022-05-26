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【強制檢測】46個處所納強檢　涉灣仔入境事務大樓、新鴻基中心麥當勞等【附名單】

社會 21:36 2022/05/26

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熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

46個處所納強檢，涉灣仔入境事務大樓等。（資料圖片）

政府今（26日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處46個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁

任何人於指明期間及時段，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月27日或28日檢測，指明地點如下：

  • 觀塘康寧道45號宜安中心
  • 慈雲山慈愛苑愛華閣
  • 旺角花園街 76A 號金國中心
  • 石硤尾石硤尾邨美映樓
  • 葵涌葵涌邨夏葵樓
  • 屯門蝴蝶邨蝶翎樓
  • 將軍澳都會駅 3 座
  • 沙田博康邨博華樓
  • 牛頭角牛頭角上邨常康樓
  • 九龍塘廣播道63 號星輝豪庭 A 座
  • 九龍城侯王道 16 號 The Avery
  • 深水埗美居中心 1 座
  • 大埔新興花園康智閣
  • 鴨脷洲海怡半島御翠居
  • 鰂魚涌太古城美菊閣
  • 鰂魚涌南豐新邨 3 座
  • 柴灣杏花邨 49 座
  • 西營盤第三街 163 號廣豐臺 2 座
  • 柴灣杏花邨 45 座
  • 尖沙咀漾日居 7 座
  • 牛頭角樂華南邨喜華樓
  • 紅磡半島豪庭 2 座
  • 茶果嶺麗港城 14 座
  • 何文田愛民邨敦民樓
  • 大角咀中匯街 3 號中和樓
  • 紅磡寶其利街 44-56 號金華大廈
  • 大角咀大同新邨大全樓
  • 觀塘安泰邨勇泰樓
  • 葵涌新葵芳花園 D 座
  • 青衣美景花園 5 座
  • 大圍名城 2 期 2 座
  • 青衣青泰苑鴻泰閣
  • 粉嶺粉嶺中心 E 座
  • 元朗怡豐花園 A 座
  • 元朗建德街26號益利大廈
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居 3 座
  • 沙田銀禧花園 3 座
  • 上水彩園邨彩麗樓
  • 大埔翠屏花園 C 座
  • 粉嶺欣盛苑欣喜閣
  • 榮發燒味茶餐廳 大圍顯徑邨熟食中心 1 號鋪
  • 權記雲吞麵 灣仔交加街10號富榮閣地下
  • 麥當勞 灣仔新鴻基中心地下 G1 號鋪
  • 寶蓮寺(食堂) 大嶼山寶蓮寺地下廚部及食堂
  • 嚐聚坊 (員工飯堂) 灣仔香港會議展覽中心新翼 2 樓
  • 灣仔告士打道 7 號入境事務大樓 12 樓 1206 室

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記者：黃穎津

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