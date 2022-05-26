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【法律論壇】鄭若驊指不應以主觀看法審視法治　強調各司法管轄區有不同文化

政治 22:01 2022/05/26

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律政司司長鄭若驊。（經濟日報資料圖片）

律政司司長鄭若驊，今日在「願景2030聚焦法治國際論壇」致辭時表示，香港作為具備悠久法治傳統的國際城市，樂意配合聯合國《2030年可持續發展議程》，在香港及與香港有互動的司法管轄區，加強發展和實踐法治。 

另外，鄭若驊又為由她擔任主席的專責小組，所製作的《2030願景工作組報告》，主持發布儀式。小組認為，不同司法管轄區擁有不同文化、地理、社會經濟和政治傳統等，各自實行的法治有所不同，應以這些不同因素公平及全面地檢視法治問題。

鄭若驊強調，小組建議應透過客觀數字或資料，去審視法治問題，而並非以主觀看法。

她又表示，需要合作而並非以零和遊戲的思維，達至可持續發展，期望互惠互利。她指出，當中亦需要商界積極參與，商界需要穩定、公平和透明的法律，強調相信法律界及政府會謹記有關元素。

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責任編輯：胡偉明

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