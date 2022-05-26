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【日本開關】旅行社最快8月出團　14日大阪團每位收費4.5萬元

社會 21:59 2022/05/26

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熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

旅行社最快8月出團，14日大阪團每位收費4.5萬元。（iStock 圖片）

日本首相岸田文雄今日（26日）宣布，由6月10日開始恢復接納外國遊客入境，初期限定在團體旅客，香港旅客是否打齊三劑疫苗，一律豁免檢測及檢疫入境。詳情即看：【下一頁

縱橫遊常務董事袁振寧表示，早在日本公布消息前，公司便已向航空公司取得機位，現亦正預約日本酒店及香港檢疫酒店，最快8月便可出團，以公司正計劃的14日大阪團為例，連來回機票及酒店每位收費約4.5萬元。

袁振寧解釋，因現時前往日本航班數量稀疏，6月、7月所剩機位寥寥無幾，加上雖香港被納入「藍色名單」，可免檢疫入境日本，但日本政府仍未公布香港旅行團限制，包括旅行團人數上限、景點限制等安排，故尚未能決定下一步計劃。袁振寧指，即使下月開關，最快仍需待至8月，旅行團才可成行。

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記者：黃穎津

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