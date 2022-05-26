【日本開關】旅行社最快8月出團　14日大阪團每位收費4.5萬元

▲ 旅行社最快8月出團，14日大阪團每位收費4.5萬元。（iStock 圖片）

日本首相岸田文雄今日（26日）宣布，由6月10日開始恢復接納外國遊客入境，初期限定在團體旅客，香港旅客是否打齊三劑疫苗，一律豁免檢測及檢疫入境。詳情即看：【下一頁】

縱橫遊常務董事袁振寧表示，早在日本公布消息前，公司便已向航空公司取得機位，現亦正預約日本酒店及香港檢疫酒店，最快8月便可出團，以公司正計劃的14日大阪團為例，連來回機票及酒店每位收費約4.5萬元。

袁振寧解釋，因現時前往日本航班數量稀疏，6月、7月所剩機位寥寥無幾，加上雖香港被納入「藍色名單」，可免檢疫入境日本，但日本政府仍未公布香港旅行團限制，包括旅行團人數上限、景點限制等安排，故尚未能決定下一步計劃。袁振寧指，即使下月開關，最快仍需待至8月，旅行團才可成行。

最新熱門影片：【TOPick診症室】「媽媽手」可致活動受阻 骨科醫生教3招自測徵狀

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津