【巴塞爾藝術展】林鄭月娥到場參觀　冀香港成中外文化藝術交流中心

▲ 林鄭月娥到場參觀巴塞爾藝術展，冀香港成中外文化藝術交流中心。（Facebook 圖片）

巴塞爾藝術展（Art Basel）香港展會本周三（25日）起在香港會展中心拉開序幕，首三天舉行貴賓預展，並將在周六及周日（28日至29日）向公眾開放。行政長官林鄭月娥今日（26日）應邀到會展參觀。

林鄭月娥稱，Art Basel香港展會已是本地文化界的年度盛事，深受本地以至海內外藝術愛好者歡迎。她幾乎每年都去參觀，既欣賞藝術家的作品，感受濃厚的文化氛圍，也表達對主辦機構和各參展畫廊的支持。

她表示，香港的文化發展潛力極大，西九文化區內的M+博物館和稍後開幕的香港故宮文化博物館將大大提升香港的文化地位，加上不少拍賣行都看好藝術品交易的前景，要成為國家在《十四五規劃綱要》支持香港作為中外文化藝術交流中心，相信是指日可待。

林鄭月娥寄望，下屆政府在新設立的文化體育旅遊局領導下，可以令香港這文化之都再上一層樓。

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記者：黃穎津