單靠刷牙不能清除的牙縫死角 「水牙線機」幫到你！

亮白整潔的笑容，往往是自信的來源。但對於正在箍牙或牙齒排列不齊的人士來說，難以清潔的死角特別多，特別進食後齒縫間最易卡着食物殘渣和藏垢，如果清潔不夠徹底，除了影響外觀，甚至會引發牙齦炎或牙周病，損及牙齒健康。

▲ 比起傳統牙線，水牙線機的清潔範圍及效果更佳，毫不費力達至深層潔淨。

不少牙醫建議刷牙後宜搭配牙線使用，惟並非人人都能準確掌握正確的使用方法和力度。近年流行的水牙線機，以水力代替傳統牙線，沖走牙齒鄰面及牙縫間的污垢，更易清潔箍牙、植牙或傳統牙線難以清潔的部位，

獨有X Power 水流技術 在家享受洗牙級的潔淨



Philips Sonicare最新推出的X型水牙線機，透過獨有X Power水流技術，以四向薄層水流，徹底深入平日難以清潔的牙縫及牙床部位，提升高達8倍覆蓋範圍*，柔和潔淨牙縫及牙齦邊沿，有效去除食物殘渣及多達99.9%牙菌膜**，60秒內就能完成齒縫清潔***，告別使用傳統牙線的繁複步驟，在家也能享受洗牙級的潔淨和快速深層清潔效果。

▲ Philips Sonicare X型水牙線機隨附兩款專業噴嘴：X型噴嘴及標準噴嘴。

Philips Sonicare X型水牙線機隨附兩款專業噴嘴：X型噴嘴及標準噴嘴，用家可因應不同口腔需要切換。X型噴嘴則採用嶄新X Power水流技術，X型四向水流提升覆蓋範圍，實現更快、更深層的口腔潔淨；而標準噴嘴使用中心聚焦水柱，能精準剔除牙齒間的食物殘渣，帶來深層潔淨。



溫和脈衝技術 全面潔淨不遺漏



除了X Power水流技術，亦設有Pulse Wave脈衝技術，在深層清潔模式下，水流分區調控，以間隔性噴射，溫和地指導你逐一清潔每隻牙齒，令你不會遺漏任何死角位置，輕鬆達至全面潔淨。

▲ 設2種清潔模式及3段強度，用家可調節最適合自己的沖洗模式及強度水平。

多種力度和模式選擇 照顧不同口腔需要



配備2種清潔模式（日常清潔、深層清潔）及3段強度（高、中、低），低段適合輕柔按摩、中段適合日常清潔、高段則適合加倍深層潔淨，即使牙齦敏感或發炎時，都可調節至最舒適的模式。



特大水箱及USB-C充電 隨時享受深層潔淨



特大250ml容量可拆卸水箱，利用USB-C充電，只需充電8小時，便可提供至少 25次牙縫清潔，何時何地都可享受洗牙級的潔淨。

▲ 雙注水孔設計，方便使用，而且附送旅行收納袋方便外出攜帶。

Philips Sonicare X型四向水流牙線機 HX3806/31（建議零售價：$988）

立即購買：https://bit.ly/3NBmFPj



*與市場上同類型的領先品牌產品比較，實際效果因人而異。

**數據均由實驗室在特定條件下進行，實際效果因人而異。

***於日常清潔模式下。



（特約）