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【封區檢測】粉嶺華心邨華冠樓發現3宗陽性個案　約0.1%住戶染疫【不斷更新】

社會 09:32 2022/05/27

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熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(林宇翔攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【09:17】粉嶺華心邨華冠樓約0.1%住戶染疫

粉嶺華心邨華冠樓約1720名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約680戶，當中85戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】「媽媽手」可致活動受阻　骨科醫生教3招自測徵狀

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責任編輯：TOPick 港聞組

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