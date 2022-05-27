【尋人記II】30年前街童乏家庭溫暖不愛回家　險入歧途靠「半個爸爸」拯救

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB節目《尋人記II》叫好叫座，昨晚（5月26日）播出的一集是尋找30年前終日流連街頭的「杯麵男孩」。

攝製隊反覆睇舊片搜尋真實姓名，聯絡學校舊生，穿梭社交平台，之後再落區地氈式搜索，奇蹟地於落區當日即順利找到志文。

「志文」徐志文現時在家中附近的麵檔工作，他又如何從「街童」歲月走到現在呢？

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愛流連街頭

志文與方東昇等人一同遊走昔日流連的街頭，志文強調自己是街童，其並不是童黨，因為自己只有一人、被嫌生得矮。

志文指自己小時候不愛上學、流連遊樂場，即使學校離家中十分近，也扮病逃學而被老師上門「捉人」，方東昇笑稱他是「柴灣版逃學威龍」。

另外，志文在遊樂場打架後便直接在遊樂場睡，方東昇馬上爆出金句：「邊度跌低，就喺邊度瞓低！」

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揭不愛回家原因

志文在托管中心度過兩年，也已是他最快樂的日子。小時候的志文在中心接受管教後，從暴燥變得較易控制自己的情緒。

來自單親家庭的志文，小時候與爸爸、哥哥同住，不時自己吃杯麵或不是可吃三餐。

除了要擔心溫飽外，志文的兄弟情也對他有影響，節目播出以往的片段指志文的哥哥經常打他，但爸爸並不會理會。

志文也大爆自己不愛回家千的原因：「我阿爸成日飲醉酒，可能因為與媽媽分開，飲醉酒後係咁鬧，但由細到大都無打我地。佢無飲醉酒嘅話係一個好人。」志文的爸爸已在一年多前因病去世，他稱小時候曾埋怨爸爸，到長大後就沒有。

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曾負債累累

志文在中三便投身社會工作，第一份工作是任職廚師，也足為了「有飽飯食」。

小時候的經歷或多或少對往後的成長路有影響，他稱：「人買電話我買電話，越碌越大」，導致信用卡負債累累、甚至破產。當被人上門追債，才醒覺要作出改變。

被「半個爸爸」拯救

志文表示幸好有托管中心的黃sir，管教、提點他，令他不用成為童黨：「如果無佢，我諗都學壞咗」。他形容黃sir是「半個爸爸」、「半個導師」。

志文與黃Sir失散近30年，中心幫忙「尋人」，令二人再次聚頭，志文看到恩師也大吃一驚。

二人一同翻看昔日的片段，黃Sir稱志文沒人照顧的畫面是很傷感，也沒想過志文沒有變壞、避過引誘，對於他可自食其力、沒有學壞，是令他感到很安慰。

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「謝師雙蛋麵」

為感激黃Sir過去的關懷及指導，志文更親自炮製「謝師雙蛋麵」答謝黃Sir。

志文的童年故事，感動了黃Sir及攝製隊，亦感動了無數網民，大批網民表示看至感動落淚，並紛紛留言向志文致敬及送上祝福：「佢好樂天，仲可以笑笑口接受訪問，冇怨天尤人」、「希望志文能夠組織幸福家庭」、「樂天知足為食」、「Respect」、「其實冇放棄自己已經好好」、「佢童年咁悲哀，都係以笑容捱過」、「冇走歪路，仲及時醒悟，能自力更生嗰吓至係奇蹟」，亦有不少人感嘆黃Sir功不可沒：「黃Sir係徹頭徹尾嘅好人」、「我都想同黃Sir講多謝」。

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