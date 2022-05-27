【澳門疫情】放寬居民外籍配偶和未成年子女入境　下周一起可申請

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澳門應變協調中心周四（27日）宣佈，將進一步放寬澳居門民外籍配偶和未成年子女入境，由下周一(30日)起接受申請，將在15個工作日內作出批准或拒絕的決定。

當地指，經考慮澳門居民的實際需要及評估全球疫情風險和變化後，自本月30日起，未能按其他豁免入境限制計劃入境的澳門居民的外國籍配偶和未成年子女，可在取得衛生局事先批准並遵守其他入境條件的前提下入境澳門特別行政區。相關人士入境後需要按其旅居史及當時的防疫政策接受醫學觀察。

當地又強調，取得豁免入境限制許可的人士，仍須在登上前來澳門特別行政區的交通工具前及入境前出示豁免入境限制的憑證、符合當時防疫政策所要求的新冠病毒疫苗接種證明、核酸檢測陰性證明、醫學觀察酒店預約證明、醫學觀察酒店核酸檢測預約證明和遵守其他入境條件。

澳門居民的非居民外國籍家屬豁免入境限制先導計劃的入境條件，與其他從中高風險地區回澳人士的防疫條件一樣，即年滿12歲或以上人士，需要完成接種兩劑新冠疫苗滿14天，或接種第2劑疫苗超過7個月則需要接種第三劑疫苗。

另外，衛生局表示針對全球關注的猴痘病毒，會關注猴痘病例情況及有否出現變異，已準備監測指引提供予醫療機構及醫生。

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責任編輯：余思嵐