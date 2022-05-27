【煙草終局】 陳肇始：正研究較大規模地區實施禁煙　目標2025年前將吸煙率降至7.8%

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（梁偉榮攝）

本港去年吸煙率跌至9.5%，是首次降至單位數字，惟吸食電子煙人數有所上升。今年內將定「煙草終局」時間表和路綫圖，並就多項措施諮詢公眾，如擴大禁煙區、提高合法購煙年齡等。陳肇始指，目前仍有約58萬名煙民，當局目標在2025年前，進一步將吸煙率降至7.8%，今年內亦會提出推行「煙草終局」的時間表及路線圖，即是全力結束煙草禍害，計劃將吸煙率降至5%以下。

被問到禁售電子煙，會否令青少年轉食傳統煙，陳肇始回應指，政府實施禁售電子煙的法例後，會加強執法，而過去10年，青少年吸食傳統煙的比例處於低位，會繼續加強宣傳教育，讓市民明白電子煙的禍害不少於傳統煙。

陳肇始表示，現時每年政府都會逐個地區增加禁煙區，惟做法似乎太慢，當局正研究參考其他地方的經驗，用較大規模的方式，以及在較多人的地區實施禁煙。至於未來是否全區或整條街禁煙，仍有待研究，政府會就這些策略諮詢公眾。

疫情持續平穩

被問到疫情發展，陳肇始表示，現時全港每日進行約6萬次新冠病毒檢測，陽性比例約0.12%，學校及院舍暫未見爆發，醫院收治的新冠患者、死亡個案，及大廈污水檢測陽性比例亦持續下降，形容現時香港疫情持續平穩。

不過，現時每日都有200多宗個案，陳肇始指，衛生防護中心已經恢復個案追蹤工作，每日仍有約200宗確診，反映社區有最少200條傳播鏈，要持續檢視各處所有否出現爆發，亦要留意變種病毒的傳入。

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責任編輯：李榮忠