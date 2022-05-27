【天氣預測】今日下午會有驟雨及雷暴　下周起部分時間有陽光炎熱

▲ 本港地區今日天氣預測 大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。(資料圖片)

天文台今日（27日）表示，本港受一道低壓槽影響，不時有雨區在附近發展，由午夜直至今早不少地區錄得數毫米雨量，在港島及西貢錄得逾10毫米雨量。在華南地區及南海北部有雲層覆蓋。預測今日間中有驟雨多雲。展望明天有驟雨，隨後天色好轉，部分時間有陽光和炎熱。

天文台在上午11時45分提醒，與低壓槽相關的驟雨及雷暴會在未來兩三小時繼續影響本港，市民請留意天氣變化。

天文台預測今日本港地區大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，初時部分地區雨勢較大。吹和緩偏南風，初時離岸及高地風勢清勁。展望明日有幾陣驟雨。隨著位於西北太平洋的高空反氣旋向西伸展，下周初華南沿岸天色好轉。而受西南氣流影響，該區下周中至後期持續炎熱及有幾陣驟雨。

根據9天天氣預報，明天大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。周日起部分時間有陽光及炎熱。周五是端午節，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫約31。

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責任編輯：余思嵐