【張敬軒演唱會】邀15年前電影對手鄧麗欣任嘉賓　軒仔重提昔日戀情抽水

▲ 邀15年前電影對手鄧麗欣任嘉賓，張敬軒重提昔日戀情抽水。

《THE NEXT 20 張敬軒演唱會》昨晚（27日）來到第23場，分別邀請了女團COLLAR，以及「女團元祖成員」鄧麗欣（Stephy）擔任嘉賓。張敬軒提到15年前因為參演電影《十分愛》而與Stephy結緣，自嘲當年乾乾瘦瘦無運行的他，更提起對方昔日戀情來「抽水」。

昨晚張敬軒在演唱會中請了兩組歌手來擔任嘉賓，除了當紅女團COLLAR外，還邀請到舊日女子組合Cookies的隊長Stephy擔任嘉賓。

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二人於15年前、2007年上映的電影《十分愛》合作而結識，軒仔直言自己至今仍不太敢重溫當年的作品：「電影上映多年至今都不敢睇，又乾、又瘦，好似無運行咁。但由於今晚的表演，在後台化妝時重溫片段，我忍受不到兩分鐘就關掉，但那套戲對於我職業生涯來說是個很好的回憶。」

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▲ （影片截圖）

Stephy登場後與軒仔合唱《十分愛》同名主題曲，軒仔表示除了當年的電影外，二人還曾經一同為線上遊戲《跑Online》的廣告唱主題曲，他們都笑指曾經多次被要求在表演時獻唱歌曲，軒仔笑謂：「時移勢易，這首歌已經成為好多人的童年回憶。」

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話當年

入行多年的二人不停「話當年」，Stephy記得自稱曾是「嘉賓王」的軒仔亦曾為她的音樂會擔任嘉賓：「在我們還是很年輕的時候。幸好大家都保養得很好，你現在無當時咁乾乾瘦瘦，頭先都有睇返當年段片。」

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講起當年《十分愛》的片段，戲中飾演醫生阿Joe的軒仔登門造訪飾演阿寶的Stephy家，軒仔走到鋼琴大獻身手激起二人的愛火，但軒仔則嫌當時的Stephy望他的眼神欠缺愛。

▲ 軒仔所指Stephy當年在《十分愛》中「欠缺愛」的眼神。（影片截圖）

Stephy亦坦言：「我重溫片段都覺得自己演技麻麻地，記得當日拍這幕已經是凌晨四點，本來在房睡著了的我被導演叫醒埋位。好記得望著你彈琴，明明一個靚仔、有才華的背影，但我卻呆滯地望著你。」

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軒仔在此時突然抽水：「你當時望慣另一個靚仔丫嘛。唉吔年紀大開始亂講嘢。」重提當年Stephy與方力申的一段情，她亦大方的謂：「覺得劇情都不是太好，你有才華又靚仔，點解戲入面不是揀你而係揀阿力（方力申飾）呢。」

軒仔即謂：「不緊要，戲外十幾年後揀返我咪得囉。」

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▲ 軒仔自嘲當年一副「乾瘦無運行」的模樣。（影片截圖）

送禮環節

到嘉賓例行的送禮環節，Stephy準備了她主演的電影《飯戲攻心》的換票證，提到因疫情關係電影由賀歲檔期延至中秋節上映，見到換票證以利是封包起，軒仔直言：「我仲以為可以在紅館收到利是。」

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到最後軒仔把舞台交給Stephy，近年專注發展電影事業的她，感謝軒仔邀請她做嘉賓：「激起了我唱歌的慾望，令我記起我不只是港演員，還是香港歌手。」再唱出她的經典「回憶殺」《他不準我哭》，全場觀眾更一起大合唱。

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回到未紅時

軒仔早於2001年出道，雖然當時推出的歌曲《斷點》、《My Way》、《笑忘書》等成績亮眼，但可算是仍處於「紅歌不紅人」的階段。

直到2007年4月《十分愛》上映，軒仔有份參演一角，當時電影推出特刊，軒仔在「領銜主演」一行榜上有名，但排尾最名，書刊中更未有任何軒仔的照片。

同年8月，軒仔推出歌曲《酷愛》而爆紅，在頒獎禮上橫掃多個獎項，更在該年度獲得「叱咤男歌手銅獎」，開始躋身香港一線男歌手之列。