  • 28°C
香港時間 : 2022527日 (週五) 11:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專家定義】世上有各式各樣的「專家」 莫樹錦拆解三類「專家」定義

醫生診症室 11:10 2022/05/27

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

各式各類的專家，可信性也不一，要聽「專家話」，便先要認清是甚麼專家。

疫情爆發後，網上社交平台出現不少「專家話」，有專家教你防疫、教你增加免疫力、教你補身、教你科學、教你中醫……項目多不勝數，有時是知名專家（但未知真偽），更多時只是不知名某某專家。

到底何謂專家？

世上有各式各樣的「專家」，定義上，只要在某方面知識或技術比一般人高，便可稱專家，但在醫學和科學層面上，便應有客觀證據，證明這較高的知識和能力，而不是單靠自稱。

最新影片推介：

香港專科醫生能稱上「專家」，因有指定六年以上訓練，再要通過考試，但要明白，還有「專家的專家」這回事，例如合格骨科醫生是專家，但骨科醫生中，還有專攻手踭、手腕的，除額外訓練外，還要把大部分時間、精力專注於相關方面。

另一類「專家」，是某學會的代表或主席，學會多數由一群有專業知識的「專家」組成，例如：兒科學會、肺科學會等，被選出的主席或代表大多具有專業資格，但定要留意，代表是民選誕生而並非代表其知識和能力水平，而他的「專家話」可以代表學會，也可代表個人，讀者定要小心分辨。

第三類便是專門研究某項目的學者，大部分是大學教授，例如：香港在抗疫中的政府專家顧問團，便包攬了兩間大學的教授，他們不僅擁有學識，其研究結果在國際醫學文獻刊登，更能影響全球的治療方向，是改變性的專家，可是此類專家在港不多。

各式各類的專家，可信性也不一，要聽「專家話」，便先要認清是甚麼專家。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 莫樹錦

相關文章

【癌細胞】科學家研究用螞蟻尋找癌細胞　莫樹錦：若成功只可省時也省力
14:00 2022/04/22
【癌細胞】科學家研究用螞蟻尋找癌細胞　莫樹錦：若成功只可省時也省力
【年齡問題】為優惠而承認長者身份 莫樹錦醫生剖白：心有不甘
16:44 2022/05/19
【年齡問題】為優惠而承認長者身份 莫樹錦醫生剖白：心有不甘
【養生之道】港人生活忙碌少機會享受不做事甜美　莫樹錦：兩者平衡才能恰到好處
13:25 2022/05/20
【養生之道】港人生活忙碌少機會享受不做事甜美　莫樹錦：兩者平衡才能恰到好處

你可能感興趣

【癌細胞】科學家研究用螞蟻尋找癌細胞　莫樹錦：若成功只可省時也省力
14:00 2022/04/22
【癌細胞】科學家研究用螞蟻尋找癌細胞　莫樹錦：若成功只可省時也省力
【年齡問題】為優惠而承認長者身份 莫樹錦醫生剖白：心有不甘
16:44 2022/05/19
【年齡問題】為優惠而承認長者身份 莫樹錦醫生剖白：心有不甘
【養生之道】港人生活忙碌少機會享受不做事甜美　莫樹錦：兩者平衡才能恰到好處
13:25 2022/05/20
【養生之道】港人生活忙碌少機會享受不做事甜美　莫樹錦：兩者平衡才能恰到好處
莫樹錦 醫生 香港

最高瀏覽

【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
15:20 2022/05/24
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識
11:03 2022/05/26
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識
【MIRROR成員】飛抵美國獲姜糖接機　姜濤紐約街頭放肆狂食：要開始玩囉
10:19 2022/05/26
【MIRROR成員】飛抵美國獲姜糖接機　姜濤紐約街頭放肆狂食：要開始玩囉