【大學選科】中大生列5大無前途神科　呻靠讀醫科環球商業脫貧的時代已過

▲ 中大生列5大無前途「神科」，認為靠讀好書脫貧的時代已過去。

踏入6月，大學生陸續畢業，是時候開始搵工。7月DSE放榜後，大學又迎來新一批學生。不過，有中大生就在社交平台發文，大呻靠知識脫貧的時代已過，更列出5大「神科」，包括環球商業、法律等，現已沒有前途。

有中大生在facebook專頁「CUHK Secrets」匿名發文，直言「靠讀書叻入到好科搵到錢嘅時代似乎已經過去。」他表示，近年不少「神科」開始出現暗湧，包括環球商學、法律、醫生、專職醫療、藥劑等專業科目。

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環球商業學

環球商學是以往不少公開試狀元會選報的科目，惟近年投資銀行前台這類頂級工作愈來愈多內地人，他們的母語是普通話，而且有內地的網絡，亦有很多醒目、勤力和社交能力較強的人，香港學生不容易爭。

法律

香港法律界出現飽和狀態，競爭激烈，一個不小心就考不到牌，做不成律師，或難以受聘於好的事務所。近年律師費亦愈來愈廉價，工資多年沒有加，至今仍有不少月薪1萬多元的工作。

大把律師人工跑輸同期嘅EO，唔怪得好似近10年都冇乜狀元揀讀law。

醫學院

政府開始承認外地學歷，將來會輸入更多海外或內地醫生仍是未知之數。醫生行列可能很快從短缺變成飽和，即將入中大或港大醫學院讀書的學生，畢業時環境可能已經有大轉變。

專職醫療（物理治療、職業治療、言語治療、放射）

這類科目本身不算是專業，但準時收工、壓力不大、人工也不錯，加上近年渴市，所以吸引不少人報讀。不過，不少專上學院都開辦相關課程，有大量副學位畢業生搶工，市場很快會飽和。

藥劑

港大持續進修學院早年亦開辦了藥劑副學位課程，藥劑本科畢業生要面對副學位畢業生競爭，也有不少人難找到工作。

樓主認為，專職醫療和藥劑等都靠政府資助維持，例如出錢讓學校聘言語治療師，如果政府不再資助，這些行業就岌岌可危。因此，他認為中學勤力讀書、大學入好科，然後可以生活無憂的年代已過去，

要生存，就要大學、出到嚟做嘢繼續chur。

帖文引起不少網民熱論，有網民認為樓主太負面，笑言「躺平算了」，亦有人認為，最重要是揀自己有興趣的科目，而不是只考慮是否「神科」。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯：王明芳