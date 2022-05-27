【日本開關】邱騰華出席APEC　「成功爭取」港人遊東瀛

▲ （新華社圖片）

港人最愛到日本旅遊，終有好消息，香港旅行團客6月10日起赴日毋須出示打針紀錄，可免檢測及隔離。官場中人透露，商經局局長邱騰華近日到曼谷出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議，趁機向日本方面「成功爭取」。

日本一直不承認國產科興疫苗，但根據政府的疫苗接種分布，接種第二針人口當中，在20至59歲約有42.4%打科興，故不少人起初預料，即使日本願意放寬港人入境，可能只限打復必泰的港人而已。但日本昨晚宣布，是完全免卻港人打針證明，這是一大驚喜，雖然只限於團體客，而且返港要在酒店隔離至少7天，但相信仍有港人願意赴日。

毋須打針證明 可避疫苗爭議

有官場和業界中人都指，中國和香港都是日本重要旅遊客源，若日本一刀切完全不承認內地的國產疫苗，並以此不讓兩地人士入境，對日本旅遊業是巨大損失，如今日本對港的放寬安排，就可避過疫苗爭議。日本承認的疫苗，只包括輝瑞、阿斯利康、Moderna、強生及Novavax。

在目前中美角力形勢下，美國積極拉攏日本，甚至東盟，抗衡圍堵中國。疫情下，港府高層過去兩年，除了內地，幾乎斷絕對外往來，邱騰華此時趁疫情緩和衝出香港到訪泰國，出席APEC貿易部長會議，都有一定收穫。

日本早前宣布，讓已接種3針認可疫苗的4國旅客小包團入境，但不包括香港，而且科興不在日本承認的疫苗名單上，邱騰華即向日本駐港總領事反映意見，日前他趁到曼谷出席APEC會議，再直接向日本外交部高層反映，終迎來好消息。

商界議員：邱有實力 應留任

原來邱騰華今次訪問泰國，由於屬履行相關公務，返港獲豁免毋須隔離，但仍要遵守當局一系列防疫要求，包括多次定期檢測、點對點交通安排等。消息指，他返港後，本周都在家工作。

邱騰華曾任環境局局長，在特首林鄭月娥任內改任商經局局長；不少人都關注，他在新一屆李家超政府會否留任？有商界立法會議員認為，邱騰華有能力、有實力，應繼續留任。但據官場中人表示，邱似乎未必會留任。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲