【日本開關】港人旅行後回港須做三件事　一文看清入境檢疫要求

▲ 港人旅行後回港須做三件事，一文看清入境檢疫要求。（資料圖片）

世界各地疫情開始緩和，各國漸放寬入境要求，包括不少港人的「家鄉」日本昨日（27日）宣布從6月10日開始恢復接納外國遊客入境。這將是大約兩年來，日本首次向遊客重開邊境，香港亦包括在內，初期限定在團體旅客，故未可恢復「自由行」（詳情即看【下一頁】）。不過，當旅行結束盡興而歸回港時，又須要展開檢疫期，TOPick為大家整理外地回港後的檢疫要求及檢疫酒店資料。

返港登機要求

出示認可疫苗接種紀錄

48小時內PCR核酸檢測陰性結果證明 (需連同證明該化驗所獲ISO15189認可或當地政府承認的文件)

出示指定檢疫酒店於到港日起計7晚（如選擇符合條件後提早完成強制檢疫）或14晚（將不會獲安排提早完成強制檢疫）

抵港後檢疫要求

14天檢疫

基本要求為於指定檢疫酒店強制檢疫14天（須持14晚指定檢疫酒店預訂確認書），強制檢疫期間每天接受快速抗原檢測、第5天及第12天PCR核酸檢測；在確認第12天PCR核酸檢測及第14天快速抗原檢測陰性結果後可離開

7天檢疫

已完成疫苗接種的人士及／或其陪同的11歲或以下小童抵港第5天的PCR核酸檢測和第6天及第7天的快速抗原測試結果均為陰性，可提早完成檢疫，並必須離開指定檢疫酒店；其後7天自行監察；及抵港第12天到社區檢測中心或流動採樣站或到經政府認可本地醫療檢測機構接受專業拭子採樣強制PCR核酸檢測。

檢疫期計算方法

抵港人士到達香港的日數以抵港當天作第一天起計。例如，若抵港日期為4月1日，其第12天檢測應於4月12日進行。

第七輪指定檢疫酒店名單 (有效期至2022年7月31日)

今輪指定檢疫酒店計劃為期五個月，由今年3月1日至7月31日。截至5月25日，全港共有64間指定檢疫酒店，提供約23,000間房間。而香港港麗酒店及香港海洋公園萬豪酒店，5月底陸續開始接受房間預訂，並於6月初投入服務，預計可額外提供約600間房間（詳情即看【下一頁】）。

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記者：李榮忠