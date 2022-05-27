【街頭藝術】渠王嚴照棠深水埗展覽　搵食廣告字款成本土藝術

▲ 渠王嚴照棠。

街頭藝術家游走於大街小巷，把城市的公共空間當成畫布，近年大眾開始認同街頭創作是一種藝術，甚至是城市的文化代表。即日至6月30日在深水埗Whatever.Coffee便舉行《渠王 通街展》，以周邊的深水埗社區作為展覽場，秘尋墨寶，細味城市風景，喝喝咖啡、談談情、通通渠。

當美國紐約有塗鴉大師Keith Haring和Jean-Michel Basquiat，英國倫敦有神秘的Banksy，香港的代表又有誰？除了九龍皇帝曾灶財，那便是渠王嚴照棠。

作為香港廣告界及街頭書法家始祖，渠王為顯淺易明的廣告注入個人獨有的藝術風格，變為富有本土特色的街頭藝術。其作品罕有地做到入得廳堂，亦上得藝術殿堂。

▲ 街頭書寫廣告收宣傳之用。

為了糊口及追求更好的生活，渠王曾經親手把印有「通渠」和自己電話號碼的小卡片派到每家每戶的信箱，但結果被扔了滿地; 亦試過印製貼紙作宣傳，但仍不及在街頭書寫廣告更收宣傳之用。渠王左一桶漆，右一袋帚，身體力行走上街頭來書寫，從此，渠王的電話號碼便遍佈香港每個角落。

經典「渠王廣告」近年以大型「肥仔字」呈現，並綴以黑色綑邊，黑白分明。「渠」字旁三點水起了一個鈎亦成成渠王獨有的簽名式寫法。別樹一格的字體布局組合，加上渠王的服務範疇，大大提高廣告辨識度。樹大招風，廣告上的電話號碼經常被其他同行的競爭對手惡意塗污或更改，渠王只好水來土掩，堅持親筆書寫到最後，字跡至今依然無人能及。渠王的堅毅精神為這城市帶來獨有風景。

▲ Whatever Coffee展。

為留住屬於本土的風景，Whatever. Coffee誠邀諸位欲求「通渠」人士，跟着「渠王通街展」遊走佔地 900 畝的展覽場，拿出手機，連結由「渠王」嚴照棠先生專程為閣下準備的「免棚專線*」拍低作品。見字免棚！

免棚專線* 請到以下連結：https://bit.ly/3yCGvWc

記者：Eric