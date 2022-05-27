【MIRROR畫家】90後插畫師因妻女變鏡粉　「無紙用」盼復刻港片海報神髓

▲ 「無紙用工作室」恒仔以懷舊風海報受注目。

最近在不少藝文空間或商場一角，總會留意到一張張仿效70、80年代手繪電影海報風格的postcard在展示及發售，就連人氣偶像MIRROR成員都成為這些插畫中的主角。而這些富幽默風的懷舊作品，正是出自「無紙用工作室」的90後插畫師林嘉恒（恒仔）。

「無紙用工作室」的作品風格鮮明，其插畫風格參照70至80年代的電影海報，糅合西方鬼馬作風與國畫筆法，同時透過手繪電影標題，結合話題人物和電影角色，配上密集的文字排版等，描繪出貼地主題，港式幽默風格盡展。

▲ 「無紙用工作」主創人林嘉恒（恒仔）以懷舊風加港式幽默的作品受到注目。（黃建輝攝）

早前位於深水埗的藝文空間Whatever.Coffee，就為「無紙用」舉行作品展，以「自己的童年回憶vs女兒的童年回憶」為主題，展示多幅精選畫作，由80、90後熟悉的《超人迪加》，至瘋魔萬千少女的《接近之神人》教主Anson Lo、《亞洲第一》姜濤和《進擊的狂人》Jer，由不同年代的童年回憶，展開跨世代的藝術對話。

最新影片：余德丞訪問

辭職創業獲太太支持

「無紙用工作室」的所有作品，其實全由主創人恒仔一手一腳製作。本身原是做平面設計員的他，於2017年在社交平台開設了「無紙用」的專頁，並開始發布自己的插畫，原本只是業餘興趣，卻發展成個人事業，走出商業運作模式。

恒仔憶述：「我在設計學院畢業後，曾做了兩年的平面設計員，期間開設了這個網上專頁，最初只抱玩票心態，上載自己畫作，大多是人像素描畫。後來因為新款平板電腦有電繪圖像功能，便嘗試以此技巧來畫人像，漸漸加入懷舊海報色彩，意外地受到外間注意，還開始有人找我為商品繪畫，最後決定辭去了正職，把興趣化為工作，全身投入成立這間工作室。」

已結婚並有一女的他，坦言創業決定是有點冒險的。「我很感謝太太的支持，因她有一份穩定的工作，覺得就算我一時未有收入，她亦可以應付家中開支，幸而成立了工作室約4年，雖然不能算很有規模，卻總算漸上軌道。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

受阮大勇作品而啟發

自言作為一名90後的「偽文青」，恒仔指自己自小都很喜歡看港產片，是成長回憶一部分。「當然說不上是好瘋狂的影迷，但由周星馳、肥姐、許冠傑的不少電影都看過，《古惑仔》更是十分喜歡，小時候覺得鄭伊健很有型，是很能代表香港的電影。」

他指在成長時，香港的戲院已再沒有80年代的手繪電影海報，但他在網上看過本地插畫大師阮大勇創作的港產片海報，便自此著迷。「他能夠把整個電影劇情濃縮在一張手繪畫內，看海報便大約知道劇情，於是便想嘗試這個方向。」

同時十分鍾情超級英雄電影的他，首張仿懷舊風格的插畫便參考自《神奇女俠》，強烈的復古風加上手繪的中文字款，可說是恒仔的成名作。這幾年間，他粗略估計創作了約300幅作品，也曾為電影《逆流大叔》、《大盜演》設計手繪海報，去年又獲邀為皇都戲院活化重建而創作主題海報。

恒仔大部分作品都啟發自超級英雄片或時事熱話，如今年初荷里活影星韋史密夫因護妻而上台毆打主持事件，便極速變成其筆下作品，構圖則來自美漫裡蝙蝠俠掌摑羅賓的一幕。

最近恒仔的得意作品，便是以MIRROR成員為主題的多幅作品。「因為我老婆是鏡粉，也影響了我和女兒很喜歡這隊組合。」作為「前夫」的他，並沒有在討論群組內訴苦，反而把人氣偶像化為創作靈感，先後把Anson Lo、姜濤、柳應廷和江熚生變成懷舊海報主角，自然為他得到不少鏡粉的點讚。

恒仔解構MIRROR作品：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

但說到最滿意作品，恒仔就變身暖爸表示，女兒為他提供了不少靈感，將來更考慮把愛女變為其工作室的原創角色，製作專屬的海報。「今次為展覽設計的海報，便是以女兒為主角，表達她這一代的童年回憶，而主辦方把海報張貼在油尖旺地區，恰巧今個月又是女兒生日，好像幫她製作了應援活動，令她十分開心。」

而談到「無紙用工作室」的未來方向，恒仔坦言是見步行步，用心地做好每一個工作，而很喜歡西班牙畫家 Joan Cornella的他，亦希望自己作品不止讓人會心微笑，更可以表達到有意義的信息。

記者：陳家昌

