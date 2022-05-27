【港鐵打架】兩男車廂毆鬥後提對方戴口罩　網民指「打交不忘抗疫」

▲ 兩男車廂打鬥。(影片截圖)

網上有社交平台流傳片段，有兩名男子在車廂內互相毆鬥，不斷有乘客喊叫兩人停手。

事發在港鐵列車廂內，片段中可見兩名男子於列車中互相毆鬥，其他乘客見狀逃離該車卡，有女子嘗試上前阻止，但兩人繼續無視繼續打鬥，其中打鬥男子叫「放手」，灰衣男將黑衣男撻往地上，黑衣男則掌摑對方，車長廣播會在下站找人幫助，灰衣男還用腳踢黑衣男，乘客喊叫「夠啦」。女子其後拉著灰衣男離開時，黑衣男大叫對方要戴回口罩。

警方今日（27日）回覆本網TOPick查詢，表示事發時間在本月26日下午2時47分發生，兩人懷疑發生口角，於屯馬綫列車車廂內打鬥，兩名男子分別32歲及22歲，其中1人受傷，送屯門醫院治理。他們分別涉嫌襲擊至造成實際身體傷害及普通襲擊被捕。

有網民留言，

打交不忘抗疫

最後個過肩摔直接冇半條血

屯馬線開通果然好興奮

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記者：余思嵐