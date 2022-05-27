  • 28°C
香港時間 : 2022527日 (週五) 11:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港鐵打架】兩男車廂毆鬥後提對方戴口罩　網民指「打交不忘抗疫」

社會 11:26 2022/05/27

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

兩男車廂打鬥。(影片截圖)

網上有社交平台流傳片段，有兩名男子在車廂內互相毆鬥，不斷有乘客喊叫兩人停手。

事發在港鐵列車廂內，片段中可見兩名男子於列車中互相毆鬥，其他乘客見狀逃離該車卡，有女子嘗試上前阻止，但兩人繼續無視繼續打鬥，其中打鬥男子叫「放手」，灰衣男將黑衣男撻往地上，黑衣男則掌摑對方，車長廣播會在下站找人幫助，灰衣男還用腳踢黑衣男，乘客喊叫「夠啦」。女子其後拉著灰衣男離開時，黑衣男大叫對方要戴回口罩。

警方今日（27日）回覆本網TOPick查詢，表示事發時間在本月26日下午2時47分發生，兩人懷疑發生口角，於屯馬綫列車車廂內打鬥，兩名男子分別32歲及22歲，其中1人受傷，送屯門醫院治理。他們分別涉嫌襲擊至造成實際身體傷害及普通襲擊被捕。

有網民留言，

打交不忘抗疫

最後個過肩摔直接冇半條血

屯馬線開通果然好興奮

 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【TOPick診症室】「媽媽手」可致活動受阻　骨科醫生教3招自測徵狀

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【謀殺案】旺角情侶疑單位追債　兩人遭襲擊男子死亡
今日 09:03
【謀殺案】旺角情侶疑單位追債　兩人遭襲擊男子死亡
【串謀詐騙】警拘4人涉串謀詐騙包括3名警員　其中1人涉冒警
今日 09:10
【串謀詐騙】警拘4人涉串謀詐騙包括3名警員　其中1人涉冒警
【虐待動物】大嶼山涉打狗被咬傷　28歲男被捕
今日 09:27
【虐待動物】大嶼山涉打狗被咬傷　28歲男被捕
【澳門疫情】放寬居民外籍配偶和未成年子女入境　下周一起可申請
今日 09:53
【澳門疫情】放寬居民外籍配偶和未成年子女入境　下周一起可申請
【日本開關】港人旅行後回港須做三件事　一文看清入境檢疫要求
今日 10:48
【日本開關】港人旅行後回港須做三件事　一文看清入境檢疫要求

你可能感興趣

【謀殺案】旺角情侶疑單位追債　兩人遭襲擊男子死亡
今日 09:03
【謀殺案】旺角情侶疑單位追債　兩人遭襲擊男子死亡
【串謀詐騙】警拘4人涉串謀詐騙包括3名警員　其中1人涉冒警
今日 09:10
【串謀詐騙】警拘4人涉串謀詐騙包括3名警員　其中1人涉冒警
【虐待動物】大嶼山涉打狗被咬傷　28歲男被捕
今日 09:27
【虐待動物】大嶼山涉打狗被咬傷　28歲男被捕
口罩 屯馬綫 記者 屯門醫院 屯門 社交平台 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
15:20 2022/05/24
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識
11:03 2022/05/26
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識
【MIRROR成員】飛抵美國獲姜糖接機　姜濤紐約街頭放肆狂食：要開始玩囉
10:19 2022/05/26
【MIRROR成員】飛抵美國獲姜糖接機　姜濤紐約街頭放肆狂食：要開始玩囉