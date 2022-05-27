【網絡熱話】老公出招反擊荃灣AK阿威　「兩餸飯Ali」被人肉起底發現內藏性感照

▲ 「兩餸飯Ali」真面目是怎樣？

早前有網友在荃灣街市豬肉檔意外發掘了貌似MIRROR成員AK的型男阿威，短短數星期他爆紅到有應援團、拍廣告，人氣急升，更吸引不少市民爭相湧到街市一睹阿威的風采。

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掀起在街市找美男子的熱潮

雖然外界認為阿威樣貌像AK江𤒹生、小豬羅志祥、周柏豪、沈震軒等，惟他接受TOPick訪問時謙稱以上都是比自己型得多的男神，又指乘勢開通個人社交平台，只希望透過社交平台分享下廚心得、日常生活及行山等，讓大家可以認識他更多。

繼發現阿威外，掀起不少師奶在街市找美男子的熱潮，及後再在另一街市發現在魚檔工作的美男子店員，並稱這位青靚白淨的店員為「賣魚MC」。不過這位「賣魚MC」自言覺得不靚仔，又強調自己只想做普通人。

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老公「反擊」 發現「兩餸飯Ali」

由於近來不少師奶四處發掘街市美男子，所以一班老公決定「反擊」，近日有網民找到一個外貌與女神李佳芯 ( Ali ) 有幾分相似的女子，更稱她為「兩餸飯Ali」。

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從相中所見，留有一頭綠色的長髮、身穿緊身上陣的「兩餸飯Ali」正為客人裝飯，有網民更指她低頭時更像Ali ，難怪這位「兩餸飯Ali」隨即被網民人肉起底，並在社交平台上發現其真面目，還甫出不少性感照，可見她十分喜歡拍照，而在她的個人簡介上亦自稱：「我唔係靚女我樣殘，所有圖&片有過分p圖美化」。

但有網民則認為她除下口罩後，反而像另一女神陳靜。而「兩餸飯Ali」亦有發文表示：「如果紅咗，想做搞笑藝人，好似亞視阿儀」。

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