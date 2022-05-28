【市區重建】市建局逾百億推九龍城衙前圍道重建　學者估收購呎價迫2萬

▲ 市建局逾百億推九龍城衙前圍道重建，將提供4,350個中小型單位。（陳永康攝）

市建局啟動九龍城衙前圍道/賈炳達道重建項目，預留逾百億元收購約千個舊樓業權。重建後提供4,350伙中小型住宅，樓宇可高達50層，最快2036年落成。有學者料住宅收購呎價貼近兩萬元，但有唐樓業主坐擁3,000呎單位，表明即使獲豐厚賠償仍不捨遷離，更想留住九龍城居民的人情味。

市區重建局昨日宣布，啟動衙前圍道/賈炳達道發展計劃（項目），即日起開展凍結人口調查，將斥資逾100億元收購約1,000個業權，約1,600個住戶及140間地舖受影響。項目涉及區內3個地盤（見另表），總面積約40萬平方呎；其中主地盤東至龍崗道、西至侯王道，而啟德道的東地盤將興建啟德地下廣場，北地盤則是賈炳達道公園部分位置。

市建局指東地盤日後不會建高樓，剩餘地積比可轉移至主地盤，推高主地盤的樓宇高度上限。按目前規劃，東地盤樓高上限約100米，但地下廣場及商業項目的樓高擬建40米高；市建局擬將餘下樓高，悉數撥予主地盤的項目，樓高上限可放寬到160米。

港大房地產及建設系客座副教授張聖典指，倘樓高上限160米的大廈，可建成約50多層。他認同市建局仿效油麻地－旺角的重建研究，將轉移地積比的做法引用到九龍城區，料可釋放土地潛力，令發展商日後有更大誘因投標發展。

而九龍城街市位處主地盤內，日後將拆卸重置，遷往北地盤的新市政大廈。市建局預計2030年建成新市政大廈，2036至37年分階段完成住宅重建，總樓面約200萬呎，提供4,350個約400呎的中小型單位。

市建局預計1年半後，向業主出價收購。按「同區7年樓」門檻推算，張聖典指同區私樓「御門．前」樓齡約8年，呎價約1.9萬元，料屆時收購價貼近這水平。

南角道73號唐樓業主林太稱，目前寓所由4個單位打通，分布上下兩層，成為3,000呎雙層「豪宅」，料日後可獲巨額賠償。但她聲言不為所動，也不想搬走，「要重建都無辦法，多少錢收購都是『跟大隊』。但這區人情味濃，樓上樓下我也認識，出門買餸都有人打招呼，去了別區就甚麼都沒有。」她坦言九龍城重建已提出多年，但昨日宣布落實重建時，仍感到愕然。

事實上，同區地標九龍城廣場，早在2018年由私人財團申請重建成住宅，2020年8月獲城規會批出改劃申請。而市建局也於2019年開展同區啟德道/沙浦道重建項目。

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記者：陳梓蔚、盧佩琳