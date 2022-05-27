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【市區重建】市建局逾百億推九龍城衙前圍道重建　將提供4,350個中小型單位

社會 11:09 2022/05/27

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市建局逾百億推九龍城衙前圍道重建，將提供4,350個中小型單位。（陳永康攝）

政府刊憲，市建局今日（27日）公布啟動「衙前圍道/賈炳達道」發展項目，項目佔地3.7萬平方米，涉約1,600戶和140個地舖，預計重建後可興建4,350個實用面積400呎的中小型單位。

市建局總監區俊豪預計，項目可在1年半後進行收購，收購成本料逾百億，而興建各類社區設施和道路工程，料需約40至50億元。

市建局總經理鐘建強表示，地盤範圍內涉及為數不少的劏房，唯實際影響人數要待凍結人口調查後才可確實。

在賠償方面，自住業主可選擇樓換樓，或以假設單位7年樓齡呎價作現金收購。非自住業主和舖位業主可獲物業市值收購及津貼。合資格租戶亦可獲津貼。

重建範圍包括九龍城街市，日後街市和熟食中心檔販將要遷離，市建局指，會考慮新建綜合大樓2030年落成後，才安排街市檔販遷離和重建街市。

「衙前圍道/賈炳達道」項目地盤面積約37,061平方米。包括3個地盤：主地盤的界線大概毗連賈炳達道、龍崗道、衙前圍道及侯王道。北面地盤位於賈炳達道公園範圍內。東面地盤的界線大概毗連現有樓宇、太子道東、打鼓嶺道休憩花園及打鼓嶺道。位於衙前塱道56–66號的御門 • 前並不包括在該項目範圍內。

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記者：陳梓蔚、盧佩琳

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