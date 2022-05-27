【宅男女神】39歲孫慧雪轉型KOL吸金力強　大騷豐滿上圍分享瘦身不瘦胸秘訣

▲ 孫慧雪大騷豐滿上圍，分享瘦身不瘦胸秘訣。

有「宅男女神」之稱的藝人孫慧雪（雪雪），2016年下嫁富二代羅天彥（Edwin Lo）並育有一子Riley，雖然已為人妻兼人母，但人氣無流失，依然獲大批粉絲追捧。

近年雪雪逐漸淡出電視圈，在社交平台介紹產品和分享湊仔日常，成功轉型KOL，更登上今年的「十大KOL排行榜」；去年更與廚師及導演好友合資百萬元開設食材店，密密吸金。

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嚇窒郭奕芯

最近雪雪為豐胸品牌擔任代言人，並將廣告靚相放到社交平台作宣傳，不足一整天已吸納7千多個like。廣告中她以超低胸亮相，大方展示33C驕人上圍，配以白滑肌膚與骨感鎖骨，非常吸睛。快將踏入40歲的雪雪，完全看不出生過的痕跡，顏童美貌依然。

她透露自己從來瘦身不瘦胸：「『減肥會減咗個胸？』又或者『生完小朋友會細過之前？』呢啲情況都無發生喺我身上，反而係越嚟越好，點解？因為我識保養！」

雪雪續分享女人保養心得：「係印度哲學角度，人嘅身體能量係由三脈七輪嚟操作運轉。心輪影響我哋嘅胸部同乳腺健康，通過強化心輪可以令胸部吸收營養，從而再度發育。而七輪就掌管內分泌同子宮健康，強化臍輪能達到養宮效果，改善經痛及其他婦科問題。」

貼文一出即引來大批圈中好友及網民紛紛畀like兼留言，當中林秀怡留言讚事業線「好長」；本是有料之人的郭奕芯，亦被嚇窒謂：「Waaaaaaaa 嚇親！」

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瘦身不瘦胸

雪雪曾傳授瘦身不瘦胸秘訣，透露就學時期因不斷減肥，一度減至A cup上圍。其後透過飲食習慣，才塑造目前的C cup美好身形。

她建議多進食高蛋白質的奶製品、豆類製品、全穀類食品及植物油，均有助豐胸，具體食物包括牛奶、豆漿、木瓜、杏仁、魚湯、豬腳、雞腳、魚皮、魚肚、三文魚、雞蛋、松子、粟米、紅棗、蠔、蜂王漿、龍眼肉以及核桃等，同時避免進食高鹽、罐頭類食品。

此外，她也建議女士按摩胸部，以按摩膏為乳房打圈按摩，有助疏通乳腺，促進血液循環，令胸部保持彈性，防止鬆弛。同時又要保持運動的習慣，讓膊頭附近的肌肉能夠支撐胸部，以達到理想的效果。

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