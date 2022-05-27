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【日本開關】日本恢復外國遊客入境　當地人指措施存矛盾憂增染疫人數

社會 12:32 2022/05/27

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（istock圖）

日本首相岸田文雄昨日（26日）宣布，由6月10日開始恢復接納外國遊客入境，初期限定在團體旅客，香港旅客是否打齊三劑疫苗，一律豁免檢測及檢疫入境。詳情即看【下一頁】

日本東京昨天都新增3391宗新冠病毒確診個案。不少日本網民擔心簡化外國人入境程序，恐令國內染疫人數增加，屆時增加醫療壓力，要用國民稅金。另外，國民又指現時繼續實施口罩令及社交距離措施，但放寬外國人入境規限是存在矛盾。

日本網民留言指，

日本無病假, 我係正式員工迫放2星期都扣左9日假啦, 非正式員工直頭手停口停

西方人接種疫苗時不戴口罩，我會提它

外國人不輕易戴口罩

不放鬆國內的新冠病毒防疫措施，反允海外人士入境，兩者出現矛盾

不過亦有當地人期待著日本旅遊的解禁。

希望遊客盡快回來

確認外國遊客是否佩戴口罩並正確消毒雙手

【日本開關】旅行社最快8月出團　14日大阪團每位收費4.5萬元

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記者：余思嵐

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