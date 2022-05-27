【快速測試】政府延長向60歲或以上長者派快測至6月底　至今已派600萬份

▲ 政府延長向60歲或以上長者派快測至6月底，至今已派600萬份。（資料圖片）

政府今日（27日）宣布延長向60歲或以上長者免費提供快速抗原測試套裝至六月底，鼓勵長者不時自行進行快速測試，恆常監察身體狀況；由有關派發安排開始至今，政府經相關途徑派發的測試套裝約為600萬份。

60歲或以上長者（包括會員及非會員）可親身前往下列服務單位免費索取測試套裝。他們須隨身攜帶可證明年齡的文件，如：身分證明文件、長者咭或樂悠咭，以便查核之用。為讓更多長者受惠，長者每次只會獲提供五份測試套裝，不能代他人領取，亦不應在同一日內重複索取測試套裝。

食衞局基層醫療健康辦事處轄下地區康健中心及地區康健站

社會福利署（社署）資助的長者地區中心／長者鄰舍中心／長者活動中心

衞生署轄下長者健康中心

由醫院管理局、非政府機構和本地大學三方協作的中醫診所暨教研中心（派發對象主要為求診人士）

社署資助的長者日間護理中心／單位、綜合家居照顧服務隊、改善家居及社區照顧服務隊和長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位亦會繼續向其60歲或以上的服務使用者免費提供測試套裝。

食衞局發言人表示，即使近日疫情稍為緩和，巿民仍需保持警覺，尤其長者感染新冠病毒風險較高。善用測試套裝不時進行檢測，有助盡早識別患者，以達致「早發現、早隔離、早治療」的目標，避免長者一旦感染後轉化為重症甚至死亡。

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責任編輯：李榮忠