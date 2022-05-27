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【滅鼠成效】食環署滅鼠花費達7億惟成效不彰　區議員倡當局嚴格監督並跟進「鼠患指數」

社會 11:49 2022/05/27

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（陳永康攝）

申訴專員公署認為食環署現行的「鼠患指數」不足以反映實況，有前線人員對使用毒鼠餌的理解嚴重不足，影響成效，建議署方研究制訂「綜合鼠患指數」，加強前線人員培訓，詳情即看【下一頁】。有當區鼠患嚴重的區議員表示，食環署或政府部門未能有效紓緩鼠患之下，仍使用了7億公帑，建議縮短「鼠患指數」數據收集期至每周，提高「鼠患指數」的時效性。

觀塘區議會主席柯創盛今日（27日）出席電台節目，認為公署的調查公證，如實反映社區情況，指自己長期在社區工作眼看當局的滅鼠工作有很大落差，食環署或政府部門的滅鼠工作往往流於表面，監察行動上沒有高透明度的準則，「鼠患指數」滯後，認為食環署不但要全面檢討接納公署的建議，更要負起監督的作用，否則問題未能解決，投訴只流於空談，「你有你投訴，佢有佢跟進」。

他坦言，杜絕老鼠是難的，但署方未能阻止老鼠繁殖之下，每年仍支出大量公帑：

根據立法會財務委員會文件，署方相關支出非常高，用7億，7億，大家諗吓喺咩數，有3,000名工人滅鼠，平均計每隻老鼠成萬蚊。

柯創盛進一步補充，署方「鼠患指數」滯後，因其採用的數據為半年，署方更一面滅鼠，一面收集鼠患數字，不能準確反映實況，加上監察指數當局沒有跟進，無助解決問題。

他強調，「鼠患指數」須與時並進，建議當局引入評估數據，制訂「綜合鼠患指數」；提議縮短數據的收集期，由半年縮短至按季、按月、甚至每周，提高「鼠患指數」的時效性。他又建議加強食環署外判員工培訓，要求認真落實滅鼠工作，而非只為應付食環署的指標。

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記者：陳麗娜

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