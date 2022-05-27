【屯馬綫MMA】屯馬綫車廂發生打鬥事件　兩男拉扯出動過肩摔後齊被捕

▲ 屯馬綫車廂發生打鬥事件。

屯馬綫發生打鬥事件，昨日Facebook多個群組流傳一段影片，兩名男子在港鐵車廂內毆鬥，同行女子試圖上前阻止不果，身穿灰衣的男子更使出「過肩摔」將黑衣男子摔倒在地上。而灰衣男的口罩在爭鬥期間被扯下，黑衣男即提醒對方要戴回口罩，引來不少網民熱烈討論事件。

最新影片：

網上流傳約1分鐘的影片顯示，一名身穿灰衣的男子與另一名穿黑衣的男子，在一列行駛中的港鐵車廂內大打出手，疑似是其中一方女友的女子出手調停不果，兩男由長椅激鬥到車門位置，灰衣男出動格鬥技動作「過肩摔」，將黑衣男子摔在地上，車廂登時傳出響聲，像是有輕微搖晃，其他乘客見狀紛紛走避。

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兩男在地上繼續拉扯，黑衣男子用手拍打灰衣男子頭部，並掌摑其面，爭鬥期間灰衣男的口罩被扯下。其後兩男站起來再緩緩退開，黑衣男向對方大叫：「口罩呀X街！」似提醒對方要戴上口罩。而座上亦有其他乘客為灰衣男子提供口罩。

TOPick就事件向警方查詢，警方回應指事發在5月26日下午2時多，一名22歲詹姓男子與同行女子搭乘港鐵至朗屏站，遭一名32歲陳姓男子不明原因地斥罵。兩名男子繼而發生推撞，在兆康站落車後並報警處理。

警員到場後經初步調查，詹姓男子涉嫌「普通襲擊」被捕，男子涉嫌「襲擊致造成身體傷害」被拘捕。兩人被送往屯門醫院治理，陳姓男子無表面外傷，詹姓男子手指、頸部位置有刮傷。

另TOPick正就事件向港鐵查詢，待進一步回覆。

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責任編輯：羅嘉欣