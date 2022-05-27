【親子好去處】瞬間拼地球廢物再生展覽 3米高環保藝術衝擊視覺
疫情前，香港全年不乏國際展覽，但即使活動再精采，要是沒有實行減廢行動，事後只會遺下海量垃圾。綠惜地球將舉辦「瞬間拼地球」展覽，向公眾及活動策劃宣揚活動減廢。
展覽由藝術家從多角度喚醒公眾於活動的「精采瞬間」所產生的消耗品，以及其為環境帶來的後果，從而思考於活動甚至生活中，每一個瞬間所帶來的結果。參加者亦可參與創意工作坊，把綠惜的態度變作生活日常，以行動響應環保。
思考「一瞬間」：活動消耗品展覽
由藝術家精心設計，將廢棄物變成展品，參加者可以沿著一個個由紙杯、活動紀念品、布置裝飾組成的環保裝置藝術，利用視點轉移，親身體會活動一瞬間留下的消耗品對自然所帶來的長遠破壞，反思自己的行為和對環境保護的責任。
凝住「一瞬間」：裝置藝術
展品以744個膠樽，拼砌形成一個巨型海浪。透過凝住「一瞬間」的裝置藝術，讓參加者彷彿置身海洋廢物當中，經歷大量「膠樽」的洗禮，體驗活動所帶來生態污染的巨大衝擊，並把「一瞬間」的感受牢牢記住，將其變成環保的推動力。
瞬間拼地球展覽
日期：6月3日-6月12日（10am-7pm）
地點：南豐紗廠
透過重用或回收的物料舉辦工作坊，參加者可以發揮創意，把環保融入生活，變成恆常的習慣。工作坊主題包括廢木材升級再造、舊橫額升級再造體驗、大豆蠟燭製作、碎織物升級再造、膠樽杯墊製作及天然傳統藍染體驗等，報名方式網上預約。
時間：6月4、5、10、11、12日（11am-6pm，每節30分鐘至1小時）
名額：每節8人
記者：李越樺