【親子好去處】瞬間拼地球廢物再生展覽　3米高環保藝術衝擊視覺

▲ 「瞬間拼地球」展覽宣揚活動減廢。（機構提供）

疫情前，香港全年不乏國際展覽，但即使活動再精采，要是沒有實行減廢行動，事後只會遺下海量垃圾。綠惜地球將舉辦「瞬間拼地球」展覽，向公眾及活動策劃宣揚活動減廢。

展覽由藝術家從多角度喚醒公眾於活動的「精采瞬間」所產生的消耗品，以及其為環境帶來的後果，從而思考於活動甚至生活中，每一個瞬間所帶來的結果。參加者亦可參與創意工作坊，把綠惜的態度變作生活日常，以行動響應環保。

▲ 碎織物升級再造工作坊為廢棄布料賦予新生命。（機構提供）

思考「一瞬間」：活動消耗品展覽

由藝術家精心設計，將廢棄物變成展品，參加者可以沿著一個個由紙杯、活動紀念品、布置裝飾組成的環保裝置藝術，利用視點轉移，親身體會活動一瞬間留下的消耗品對自然所帶來的長遠破壞，反思自己的行為和對環境保護的責任。

▲ 舊橫額升級再造體驗讓大家利用不同活動收集回來的舊橫額，製成卡片套。（機構提供）

凝住「一瞬間」：裝置藝術

展品以744個膠樽，拼砌形成一個巨型海浪。透過凝住「一瞬間」的裝置藝術，讓參加者彷彿置身海洋廢物當中，經歷大量「膠樽」的洗禮，體驗活動所帶來生態污染的巨大衝擊，並把「一瞬間」的感受牢牢記住，將其變成環保的推動力。

▲ 發揮創意即可變成美觀又實用的杯墊。（機構提供）

瞬間拼地球展覽



日期：6月3日-6月12日（10am-7pm）



地點：南豐紗廠

▲ 膠樽杯墊工作坊將原本被棄置的膠樽升級再造。（機構提供）

「環保恆常」工作坊

透過重用或回收的物料舉辦工作坊，參加者可以發揮創意，把環保融入生活，變成恆常的習慣。工作坊主題包括廢木材升級再造、舊橫額升級再造體驗、大豆蠟燭製作、碎織物升級再造、膠樽杯墊製作及天然傳統藍染體驗等，報名方式網上預約。

時間：6月4、5、10、11、12日（11am-6pm，每節30分鐘至1小時）

名額：每節8人

記者：李越樺