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【尋人記II】黃曉瑩夥拍方東昇主持受網民關注　Vinky生活低調現為幸福人妻

娛樂 13:28 2022/05/27

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熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

「昇女郎」黃曉瑩有份主持《尋人記II》！

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB節目《尋人記II》，引起迴響，內容備受網民讚賞。

當中接連主持與方東昇主持兩輯節目、合作無間的「昇女郎」黃曉瑩（Vinky），憑其任職主播時的專業、尋人時用心又落力，深受觀眾、網民愛戴。

最新影片推介：余德丞專訪

主持《尋人記II》

由TVB新聞及資訊部製作的節目《尋人記II》繼續用《尋人記》班底方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷擔任主持，四出尋人。

四位主持摷勻新聞部資料庫珍貴片段、電話簿、舊報紙，走勻港九新界每個角落，問勻相關街坊及商戶，相當盡力！

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新聞小花

Vinky畢業於香港中文大學新聞與傳播學系，自2011年在學期間已加入無綫成為實習記者，並於畢業後正式加入無綫電視新聞部

Vinky在2015年開始在TVB兼任主播，翌年晉升為無線新聞副策劃主任。

她除了在新聞時段報道新聞之外，亦有參與新聞節目的製作和主持工作，先後與方東昇合作《世界零距離》、《長命百二歲》、《這麼遠，那麼近》、《尋人記》。

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升呢做人妻

Vinky與六呎男友於2020年12月結婚，但因疫情而未有舉行婚禮，至2021年8月才在酒店補擺婚宴，並招呼不少新聞界好友。

Vinky未有在社交平台放閃，而前主播梁凱寧（Maggie）在Instagram公開出席婚宴短片，新娘身穿白色婚紗在會場跟親友揮手，場面甜蜜。

（Instagram截圖）

生活低調

在Vinky的一個公開的Instagram內，她也未有公開與丈夫的合照「放閃」。IG內的相片大部份也是節目的截圖、花絮照，或個人相，也有少量「打卡」照、與愛貓的合照，或許就會令一眾粉絲「失望」了！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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