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【開心速遞】50歲樊亦敏成功修身　「三太」搣掉17磅肥肉網民求公開秘方　

娛樂 18:02 2022/05/27

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樊亦敏成功瘦身，再搣甩17磅肥肉。

樊亦敏於《愛回家之開心速遞》裡飾演巴辣三太「白天娥」，早前返內地拍劇而暫別劇組一段日子的「三太」，近日正式回歸！

成功瘦身的樊亦敏被讚又索又靚，昨日她於社交平台發帖文，透露自己再搣甩17磅肥肉，獲網民大讚成功回春，更向「三太」請教減肥方法。

【開心速遞】樊亦敏有自信不看重身材　不介意定型演師奶：師奶好可愛！

最新影片推介：余德丞專訪

樊亦敏成功修身

樊亦敏於facebook分享兩張照片，身穿淺綠色外套的她拿著一大嚿脂肪「模型」，當中更寫道：「我共減了1kg x 8塊 = 8kg脂肪」，只見她清減不少，不但肥腩消失，連手腳亦變纖幼。

其實現年50歲的樊亦敏瘦身後，外表即時減齡10多年，網民們紛紛留言大讚，當中包括「而家好瘦好索」、「時光倒流冇問題嘅」、「Amy妳好叻呀，肥容易瘦確難，妳瘦咗人都靚埋」、「Amy點減磅、教吓我哋喇，真好想知」、「期望三太，不久將來能在《愛回家》搣掉「肥鵝」之花名。」

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【金宵大廈2】參選港姐入行卻因健康影響星途　樊亦敏積極面對逆境四處助人

患杏仁過敏症

於早前播映的劇集《金宵大廈2》裡，樊亦敏因為杏仁過敏症以致肥腫難分，上鋼時包包面十分明顥。

她接受TVB娛樂台訪問時曾透露，拍攝《金宵大廈2》時體重差不多71kg，可說是體重頂峰。之後她成功減至53kg，差不多減掉18kg，近日再減多8kg，認真厲害。

拍攝《金宵大廈2》時，體重達71公斤。

說到減肥原因，樊亦敏表示純粹為健康著想，她表示全靠「風少」陳浚霆勤說下，她才的起心肝減肥。

她說：「都跟拍攝《金宵大廈2》有關，大家可以留意一下，某些鏡頭看上去我瘦一點，某些鏡頭比較肥。瘦的是前期拍攝，後來因為過敏太嚴重，結果令到自己腫了好多。加上陳浚霆經常勞叨我，所以我就的起心肝去治療過敏症，之後善飲食習慣和配合營養師餐單，以健康方法慢慢減磅，並非一味要瘦的極端想法。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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