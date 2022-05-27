【人事任命】黃天祥獲委任為都大下任校董會主席　6月20日生效任期3年

▲ 黃天祥獲委任為都大下任校董會主席。（資料圖片）

政府今日（27日）宣布，行政長官林鄭月娥已委任都大校董會副主席黃天祥為下任校董會主席，接替現任主席黃奕鑑。黃天祥的任期由今年6月20日起生效，為期3年。

黃天祥自2019年起出任校董會副主席，他說對委任深感榮幸，指出自己多年來見證都大的蛻變及成長，會繼續秉持與大學一致的目標及理念，與大學所有成員攜手努力，為大學發展注入新思維及增添動力，為香港高等教育做出更多貢獻。

教育局局長楊潤雄對有關委任表示歡迎，指出黃天祥一直致力服務社會，在公職方面有出色表現，曾出任職業訓練局副主席，深信在其領導下，都大能繼續取得更大成就。都大校長林群聲則說，黃天祥具豐富的管理經驗及領導才能，定能為校董會的討論、以至大學發展帶來嶄新的看法和見解，期待在其帶領的校董會指導下，讓學校繼續向前邁進。

林群聲亦向即將卸任的黃奕鑑致謝，指其自2006年起出任大學校董會成員，並自2016年起出任主席，過去多年來對大學發展有重大貢獻，令學校在教學、行政管理及校園發展等主要範疇都有長足的發展。

另外，湯修齊獲委任為都大校董會副主席，鄭家駒則獲委任為校董會司庫。其他新獲委任的校董會成員包括林曉鋒、羅正杰及余仲良，為期3年。而現任校董會成員文理明將續任3年。有關委任及續任同於6月20日起生效。

▲ 黃天祥獲委任為都大下任校董會主席。（都大提供）

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責任編輯：黃悅晴