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【險出人命】母女遊覽瀑布媽媽掛住打卡　女童被河水沖走幸獲好心男勇救

育兒經 12:16 2022/05/27

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無論有沒有小朋友，打卡都應該要注意安全。

隨住影相手機的普及，打卡已經成為日常，不過有時過份投入地打卡，沒有留意周遭環境，很容易發生意外，過往亦有行山人士因為打張靚卡而喪命，而小朋友跟家長出遊，更要一眼關七拖實小朋友，內地重慶一名女童日前與媽媽到戶外遊覽瀑布時，就險被河水沖走喪命，幸獲好心男勇救，得以脫險。

最新影片推介:

一對母女日前與友人到重慶市銅梁老虎口瀑布風景區遊覽，眾人在瀑布下坡的石頭上行走，而當時的水流相當急。網上流傳的片段所見，當時媽媽拖著女兒，但後來只顧拍照，不小心讓女兒被急流沖走。其友人嘗試拉回女兒，但不成功，而水深已經到達女童的頸部，女童極力掙扎。

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幸好當時站在旁邊的好心男立即上前幫忙，試著拉回女童，即使自己跌倒數次仍努力不懈，最終成功捉實女童。而事件曝光後，網民紛紛批評媽媽沒有好好照顧女兒，更沒有危機意識才會令女兒身陷險境，提醒其他家長一定要注意安全！

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責任編輯：王明芳

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