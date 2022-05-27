【險出人命】母女遊覽瀑布媽媽掛住打卡　女童被河水沖走幸獲好心男勇救

▲ 無論有沒有小朋友，打卡都應該要注意安全。

隨住影相手機的普及，打卡已經成為日常，不過有時過份投入地打卡，沒有留意周遭環境，很容易發生意外，過往亦有行山人士因為打張靚卡而喪命，而小朋友跟家長出遊，更要一眼關七拖實小朋友，內地重慶一名女童日前與媽媽到戶外遊覽瀑布時，就險被河水沖走喪命，幸獲好心男勇救，得以脫險。

最新影片推介:

一對母女日前與友人到重慶市銅梁老虎口瀑布風景區遊覽，眾人在瀑布下坡的石頭上行走，而當時的水流相當急。網上流傳的片段所見，當時媽媽拖著女兒，但後來只顧拍照，不小心讓女兒被急流沖走。其友人嘗試拉回女兒，但不成功，而水深已經到達女童的頸部，女童極力掙扎。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

幸好當時站在旁邊的好心男立即上前幫忙，試著拉回女童，即使自己跌倒數次仍努力不懈，最終成功捉實女童。而事件曝光後，網民紛紛批評媽媽沒有好好照顧女兒，更沒有危機意識才會令女兒身陷險境，提醒其他家長一定要注意安全！

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳