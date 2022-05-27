【家庭VS學業】中五生爸媽分居獨力照顧癌母　憂難兼顧學業考DSE︰取捨唔到

▲ 有中五學生獨力照顧癌母，同時要應付學業，感到壓力大。

家庭環境影響孩子的成長發展，學生面對公開試更需要良好的學習環境好好讀書。近日有中五學生在社交平台分享，家庭發生巨變，他獨力照顧患癌的母親，同時要應付學業，準備明年考中學文憑試（DSE），令他感到壓力大，不知如何在家庭和學業之間取捨。

該名中五生近日在IG「schools.secrets」投稿表示，父母關係不和，已進入分居狀態。另一方面他的媽媽患有第四期癌症，現時行動不便，照顧媽媽的責任落在他身上，包括起居飲食。他指有時在家上網課或操卷，媽媽都會叫他幫手扶她起身、遞水、做家務等，自覺「好似工人咁俾人點」。他坦言︰

我已經取捨唔到學業定屋企人比較重要，我媽係好辛苦，百病纏身，我要係咁擔心佢。喺呢個壓力嘅持續下，我仲要keep住我嘅成績……

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壓力大身心出現問題

他照顧媽媽不但出現心理壓力，還有生理影響。他分享，媽媽因癌症隨時會嘔吐，他要幫忙清理，「有時連自己都嘔埋出嚟」；晚上睡覺時，媽媽因病痛會自言自語「好痛好痛」、「我就嚟死啦」等，令他難以入睡。

現在中五的他形容自己「地獄級咁忙」，加上家庭因素，壓力倍增。不過，懂事的他明白自己有責任照顧媽媽，只是壓力日積月累而出現情緒問題︰

壓力好似儲喺一個樽度，儲下儲下已經就爆，但卻無從發洩，惟有爆完再搵另一個樽繼續儲。

網民勉勵︰媽媽只有一個

不少網民留言為中五生打氣，表示「樓主照顧好自己先，照顧到自己先照顧到人」、「捱過呢場仗就會見到彩虹」、「樓主已經好堅強，頂住呀」。有網民認為，媽媽只有一個，書可以再讀，建議他先照顧媽媽再讀書，以免留下遺憾。有過來人分享經歷︰

我F4媽媽cancer四期，本身單親，退學照顧佢。佢病到神智不清係人都怕，最後媽媽都走埋，隔咗一年之後我夜校重讀再上大學，依家無穿無爛。

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責任編輯︰王明芳