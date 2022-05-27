【急症醫護】兒童心跳停止插隊搶救2小時　急症室醫生感動：其他病人主動讓位

▲ 兒童心跳停止插隊搶救2小時。急症室醫生：其他病人主動讓位。

自疫情爆發以來，各地醫護均面臨同樣的挑戰，工作量及壓力激增，卻還時常被暴躁候診市民責駡。近日有台灣醫護人員分享經歷，指爆疫期間有一名2歲童因呼吸心跳停止，須插隊進行搶救，但當日卻無出現被插隊家長大閙急症室場面，令醫護感到安慰。

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台灣急診科住院醫師「J個醫生」在Facebook專頁發文，表示自己在本月24日一早接到通報，有一名「到院前呼吸心跳停止」的2歲兒童將送至急症搶救；而當時掛號台已有小朋友輪候，很可能也是染疫陽性個案。但依照「檢傷級數」順序，急症醫護們須馬上準備搶救工作。隔近2小時搶救成功後，才重新叫號問診，此時最久的輪候者已等了超過2小時。

醫生表示，以爲又要被家長責罵，意外的是當日沒有失控的家長。甚至有家長知道醫生剛才是為更危急患者進行急救，還特意說聲「辛苦了」；有等不及的家長跟小朋友也自願改往其他診所，沒有在急症室大發脾氣。

這種溫馨的違和感，是自從四月底疫情爆發以來第一次感受到。

醫生感慨地表示，診區前張貼一張「 請不要對醫護人員咆哮」的字條。他藉此經歷，希望一些總是咒駡醫護人員的患者或家屬們能多些理解，對眼前疲累又飢餓、卻無多時間休息的醫護人員多點體諒。

這是醫護們每日面對各種壓力下唯一能做的無聲反擊。希望字條能有被撕下、不再需要的那天。

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責任編輯：羅嘉欣