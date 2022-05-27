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【昏迷女童】天瑜磁力共振出報告咀嚼肌少許萎縮　爸媽慶幸女兒腫瘤無復發︰放下心頭大石

兒童健康 12:58 2022/05/27

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天瑜磁力共振出報告，腫瘤無復發、腦部沒進一步退化。

6歲女童周天瑜的醫療事故引起各界關注，天瑜在2020年5月於瑪麗醫院進行手術後，全身癱瘓，昏迷卧床至今2年，她在本月進行了磁力共振檢查，報告顯示腫瘤没有復發、腦部未有進一步退化，不過咀嚼肌有少許萎縮。

磁力共振檢查報告出爐

近月周父常常帶天瑜到其他醫院做各項健康檢查，之前進行聽力評估，醫生初步發現天瑜左耳的聽力比較遲鈍，可能聽力已受損。昨日（26日），天瑜爸爸在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」更新消息，指出上星期天瑜曾再到瑪麗醫院作磁力共振檢查，有關報告已出爐。現時天瑜在大口環根德公爵夫人兒童醫院，周父感謝陳志峯教授25日（星期三）親自去到大口環醫院，向他當面解釋報告内容，讓他放心。

從他的口中得知這次報告結果顯示，天瑜以前曾經患腫瘤的地方現在都没有復發跡象，讓我和太太都放下心頭大石。

周天瑜現時發生醫療事故第24個月。（圖片：天瑜醫療事故關注組fb）

咀嚼肌有少許萎縮

周天瑜患上橫紋肌肉瘤（第四期），腦內曾有腫瘤，並進行切除手術。天瑜有關的腫瘤没復發之外，腦部的情况也維持原狀，未有進一步退化。不過，她的咀嚼肌有萎縮的情況，之後會加強有關治療。

唯獨面部的咀嚼肌有少許萎縮，應該是没有説話和咀嚼的關係，希望透過物理治療能減慢退化速度吧。

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去信醫管局查詢獲回覆

另外，周父一直努力為女兒討回公道，沒有放棄追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院。在同一帖文中，他交代最新進展。周父不久前製作影片控訴有關天瑜手術當日的麻醉科記錄曾被更改，並於4月底就此再次去信醫管局查詢有關事宜。

昨日（26日）獲得瑪麗醫院的回覆，周父有將醫院的回覆信公開，希望藉此機會，好讓大眾了解院方的説法。內容節錄︰

本院於2020年8月因應閤下的資料申請而提供的醫療紀錄副本，已包含該兩個版本的麻醉科紀錄以供參對，當中並無任何隱瞞。

最新影片︰

網民︰捱過一關又一關

網民為周氏一家打氣，有感MRI檢查報告是好消息，「知道天瑜妹妹腦部冇問題就太好了」、「天瑜小朋友你真係非常厲害，捱過一關又一關，依然都係咁努力，好叻女」，網民明白天瑜卧床2年沒多郁動，狀況已算好，希望她快些回家，以及日後交予黃天賜醫師治療而有進步，打氣要天瑜努力加油。有網民建議可給多些刺激予天瑜，爸爸回應︰「我每次都會放音樂俾佢聽，等佢返到屋企，我會俾更加多嘅剌激佢。」

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責任編輯︰顏紫燕

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