【媽媽心聲】工作家庭兩頭燒永無下班　在職媽媽10大心聲你中幾多個？

▲ 在職媽媽需要兼顧家庭與工作，有不少辛酸。

全職媽媽年中無休，而兼顧工作與家庭的在職媽媽同樣辛苦。台灣有親子雜誌就職場媽咪進行的一份問卷調查顯示，上百名受訪媽媽紛紛表示「好累！」、「工作家庭兩頭燒」、「時間永遠不夠用！」。調查結果又顯示，8成以上媽媽重返職場都是為了分擔家庭開支。由於「工作家庭兩頭燒」，表示享受工作成就的媽媽，僅有17.9個%。報道又列出在職媽媽10個心聲。

《嬰兒與母親》雜誌以問卷形式訪問過百名媽媽顯示，83.1%d的在職媽媽為分擔家計而在生兒育女後工作，而不想與社會脫節的則佔38.3％；經濟自主有33.5％，享受工作成就僅佔17.9％。

文章指，兼顧家庭與工作，不少媽媽都表示「吃不消」，有媽媽更壓力大到想離家散心一段時間。而在職媽媽們的心聲，就包括：

一、永遠沒有「下班」

在職媽媽指出，白天一大早出門上班，午休時間還不見得能好好休息吃飯，下了班後還得匆忙趕去接小孩，回到家後還要準備晚餐、幫寶寶洗澡哄睡、整理家裡等，等到真正躺到床上的時間可能都超過12點，隔天又要早起。日復一日，兩眼總是掛著超深的黑眼圈，每天就像打了2、3份工一樣，累到爆！不過也有一些當過全職媽媽的人反而認為去上班比較輕鬆，至少不用一整天面對孩子無時無刻的轟炸。

二、出門上班如「亂仗」 每日皆遲到

沒有孩子時，只要打理好自己就能光鮮亮麗的出門。成為媽媽後，早上必須先將孩子交給保姆或長輩。每天出門前光是餵飽孩子、整理孩子的衣物都要來不及，搞到後來自己只能隨意套件衣服，直接素顏出門。在職媽媽形容，「帶著孩子走在外面大概就是瘋婆子一枚。如此折騰奔波的早晨，也就很難天天準時到公司打卡上班，遲到都不知道被扣多少錢去了！」

三、人在公司仍掛念孩子

媽媽永遠牽掛孩子，在職媽媽說，自己不再孩子身邊，擔心其會被保姆欺負，在托兒中心被忽略，「哭了沒人理」。另外，媽媽也會擔心爺爺、嫲嫲或外公、外婆餵食不適合小孩吃的食物等。尤其孩子生病時，不能馬上請假回家，內心更是充滿焦急，甚至會對自己很自責。

四、無法定時泵母乳導致提早收奶

有些媽媽在孩子仍在哺乳時，已經返回職場，媽媽不僅少有機會可以親餵，就連泵母乳時間到了，也可能因為正好在忙，或突然要開會而沒辦法泵母乳。有時一日只能泵一次，「奶脹得很痛苦，接著就慢慢退奶了。」醫生建議餵母乳餵到6個月，對職場媽媽來說根本是天方夜譚。

五、經常為孩子請假

小寶寶本來就容易感冒生病，若送到托嬰中心，其群聚傳染的威力更是可怕，所以當孩子一有狀況就得跟主管告假，甚至有時候孩子的學校因腸病毒疫情而停課一周，萬一沒人可以幫忙照顧，也要請假。假期很快便耗盡，「每回都覺得對同事們很抱歉，畢竟經常請假，一些公事就必須由其他同事協助處理，但為了照顧孩子往往只能硬著頭皮請了。」

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六、非常擔心臨時加班或學校臨時停課

上班期間最怕遇到一些突發狀況，像是遇到晚上或假日臨時需要加班，或是孩子的學校臨時通知停課（如：颱風）等突發狀況，這真的會令媽媽們非常非常困擾。

七、缺乏時間與耐性陪伴孩子並與孩子疏遠

在職媽媽可能從事醫療業、服務業等，上下班時間都不固定，工時又長，回到家往往都晚上9點、10點了，孩子很可能都已經睡了。加上平時有業績壓力等，回到家面對孩子也容易失去耐心。久而久之，孩子變得跟媽媽越來越疏遠，反而比較喜歡每天照顧他的保姆、爺爺等，確實令人難過。

八、收入永遠趕不上孩子花錢的速度

即使是雙職家庭，收入亦不夠用。孩子每天都在花錢，除了日常生活用品，還有教育及托兒的費用。即使夫妻二人同時有工作也吃不消。

九、與同事間距離難以拉近

有了孩子後，每次跟同事聊天都會不由自主地大講媽媽經，一些還單身的少女們壓根兒沒有興趣聽，有時午休時間也只想一個人好好休息，下班後若同事間有聚餐也會因為要照顧孩子而無法參加，所以跟同事間的距離越來越遠，社交越來越有障礙。

十、職場對結婚生子的媽媽不友善

如果媽媽還在原公司上班，很可能會被調職，若是等到孩子開始上幼稚園後才重新找工作，面試時更容易被刁難，問卷調查中有位媽媽透露：「面試時聽到有小孩，就問如果家裡有事，會選工作還是請假？」有些甚至還遇過職場霸凌；期盼一個友善的職場環境是每位媽媽的心願。

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責任編輯：王明芳