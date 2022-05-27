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【防疫抗疫基金】受聘學校清潔及保安人員可獲每月2千元津貼　無須自行提交申請

社會 12:33 2022/05/27

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合資格的清潔工及保安可獲為期5個月、每月2,000元的津貼。（資料圖片）

教育局今日（27日）向學校發通告，交代向受聘於專上院校、非官立學校和幼稚園的清潔及保安工作人員提供津貼的詳情。有關人士可獲為期5個月、每月2,000元的津貼，預計約33,000人受惠，涉及總開支約3億3,400萬元。

教育局發言人說，第6輪防疫抗疫基金向專上院校、非官立學校和幼稚園的前線清潔及保安工作人員，發放5個月、每月2,000元的津貼，他們須要2022年2月至6月期間受僱，直接受聘於學校，或由獲學校委聘的承辦商調派到學校的人員，不論以全職、兼職或臨時工等形式受聘，均合資格申領津貼。

有關津貼涵蓋資助學校、直接資助計劃學校、按位津貼學校、英基學校、國際學校、私立獨立學校、幼稚園及提供全面正規課程的私立日間學校；另包括受僱於36所專上院校的前線清潔或保安人員。發言人說，有關申請經由專上院校、學校或服務承辦商提出，前線清潔或保安人員無須自行提交申請。有關申請和發放安排，可到教育局網頁瀏覽通告。

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責任編輯：黃悅晴

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