【雙生陌生人】陳煒喊戲自然感人被獲讚　馬德鐘 以「計中計」力抗Big Boss

▲ 《雙生陌生人》大結局了！

TVB劇集《雙生陌生人》，今晚（5月27日）迎來大結局。來到結局周，《雙生》劇情高潮位可謂浪接浪，先有高收成（馬德鐘飾）墮海、巫祺男（馬德鐘飾）假扮律師、利梓楹Flora（陳煒飾）與父親利冠鏗（姜大偉飾）對簿公堂，以及高收成疑似殺害甘嘉苓（蔣家旻飾）胞弟等。

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劇情愈漸緊張

前兩集劇情講到被以為是心機女的甘嘉苓（蔣家旻飾），原來一直接近利冠鏗目的只是想蒐集對方罪證、並在適當時機「爆大鑊」指證對方為亡父報仇。

豈料正當眾人以為勝券在握時，嘉苓卻反遭爆料以致可信度成疑、失卻控方證人資格。

另一邊廂，高收成原來並非殺人兇手，只是遭利冠鏗陷害；但為了個人安危，高收成決定潛逃國外，卻在臨出發前一刻遭出賣再度身陷險境，最終幸遭警方拘捕才得以保命。

▲ 蔣家旻原來不是心機女。

陳煒演技大爆發

來到結局周，除了劇情反轉再反轉，女主角Flora的情緒同樣歷盡高低起伏。一直以為自己是幸福小女人的Flora，短時間內先後發現遭丈夫高收成、及爸爸利冠鏗背叛，以致情緒數度失控，多次徘徊愛與痛的邊緣。

昨晚一場含淚哀求父親放過高收成的場口，更演繹得相當真摯感人，獲不少網民大讚入戲兼演技好：「幾個主角都做得好好，尤其是陳煒」、「陳煒做得好好，完全帶出角色嘅感情」。

另外，網民亦十分關注品性善良的Flora，最終情歸老公高收成、還是重投巫祺男懷抱。

據知今晚結局篇，一眾主角的感情瓜葛將獲終極揭曉，有大團圓結局、亦有遺憾收場。

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網民大讚馬德鐘做得出色

至於一直被指不適合飾演小人物的馬德鐘，結局周可謂進入個人表演時段，為了以「計中計」力抗Big Boss、連環交替以「高收成」、「巫祺男」、「偽高收成」及「偽巫祺男」身份貫穿結局周，且每次均能以演技及微表情成功區分四個角色，獲不少網民留言力撐演技在線。

除煒哥及馬神，飾演律師行LE「蒲亦駿」的何廣沛亦成功入屋，因為角色夠暖男兼有情有義外，網民更讚蓄了鬍子的何廣沛型格十足。